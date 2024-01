Joanna Sydor zdobyła szerszą sławę i popularność, dzięki roli Teresy Makowskiej w uwielbianym przez widzów serialu obyczajowym "M jak miłość". Jednak gdy jej serialowy związek z Pawłem Zduńskim (Rafał Mroczek) się rozpadł, aktorka zniknęła z obsady. Później widzowie mieli okazję oglądać ją w jeszcze kilku innych produkcjach. Joanna Sydor wystąpiła m.in. w "Samym życiu", "Belfrze", "Prawie Agaty" i "Pułapce". Oprócz tego zaczęła się prężnie rozwijać w zupełnie innej dziedzinie. Ostatecznie to właśnie ona stała się głównym źródłem utrzymania aktorki. Co dziś robi Joanna Sydor? Możecie się zdziwić.

Joanna Sydor zniknęła z "M jak miłość". Czym zajmuje się dziś?

Z pewnością mało kto wie, że aktorstwo na PWST w Krakowie nie jest jedynym kierunkiem, który ukończyła Joanna Sydor. Okazuje się, że aktorka jest również absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Aktualnie spełnia się jako projektantka. Jest wspólniczką w pracowni, która zajmuje się realizacjami zarówno dla osób prywatnych, jak i inwestorów biznesowych. Spodziewaliście się tego? Zdjęcia byłej gwiazdy "M jak miłość" znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Joanna Sydor z "M jak miłość" przebranżowiła się z powodu pandemii

Karierę zawodową Joanny Sydor bez wątpienia zweryfikowała pandemia koronawirusa. Wówczas aktorka ogłosiła w mediach społecznościowych, że poszukuje pracy. "Szukam pracy i piszę zupełnie serio i poważnie. Może ktoś z was kochani ma możliwość obsadzenia mnie w roli w teatrze, w filmie, w serialu, reklamie, w audiobookach. Wiem, że czasy trudne, ale jednak wciąż coś się kręci lub rodzą się plany na przyszły rok, a ja, póki co, nie mam zupełnie nic" - wyznała. Mało tego, podkreśliła, że jest zainteresowana zajęciem nie tylko w zawodzie aktorki. "Mogę też zaproponować usługi projektowania wnętrz komuś, kto mnie zna i zda się na mój gust, wyczucie estetyki i wykształcenie na ASP, bo portfolio nie mam, więc musi być ten pierwszy raz" - zaoferowała. Widać, że ten drugi wybór pozwolił jej rozwinąć skrzydła.

