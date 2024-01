"Dziękuję wam za wspaniałą trzyletnią przygodą w 'Pytaniu na śniadanie''! Ekipie produkcyjnej za każdy pieczołowicie przygotowany odcinek i cudowną atmosferę, wam widzowie za ogrom sympatii, serdeczności, a w ostatnich tygodniach - tęsknoty" - napisała na Instagramie Izabella Krzan. Prezenterka, podobnie jak wcześniej Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, nie ujawniła powodów decyzji.

"Pytanie na śniadanie" z kolejną zmianą. Izabella Krzan informuje o odejściu

W instagramowym oświadczeniu Izabella Krzan zwróciła się także do partnerującego jej w śniadaniówce Tomasza Kammela. "A tobie, Tomasz [dziękuję - red.] za wiele cennych rad, śmichów i chichów, a przede wszystkim za ogromne wsparcie na każdym etapie naszej współpracy. Post prezenterki pojawił się w mediach społecznościowych 24 stycznia. Tomasz Kammel do momentu publikacji artykułu nie odniósł się do jej wpisu. Jak na razie nie poinformował też, czy on także odchodzi z "Pytania na śniadanie".

Wiele wskazuje jednak na to, że Tomasz Kammel niebawem też wystosuje podobne oświadczenie. Tego samego dnia portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że z porannego programu TVP ma zniknąć cała dawna gwardia. Przypomnijmy, że w śniadaniówce nie pojawiają się już m.in. Anna Popek, Małgorzata Opczowska, Ida Nowakowska, Tomasz Wolny, a także wspominani wcześniej Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Najwięcej emocji wzbudził jednak fakt, że pożegnano się również z Małgorzatą Tomaszewską. Prezenterka jest obecnie w zaawansowanej ciąży.

Joanna Kurska oburzona odejściem Małgorzaty Tomaszewskiej

Na decyzję w sprawie Tomaszewskiej zareagowała była szefowa "Pytania na śniadanie" Joanna Kurska. W instagramowym wpisie nie kryła zaskoczenia i uderzyła w działania nowej władzy. "Trzy tygodnie przed datą porodu nielegalne władze TVP wyrzucają Małgorzatę Tomaszewską z pracy. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska. Małgosiu, jesteśmy z tobą" - napisała Kurska.