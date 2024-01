Angelina Jolie oraz Brad Pitt poznali się na planie filmowym i przez lata uważani byli za jedną z najgorętszych par Hollywood. Ich relacja rozpoczęła się jednak w dość nieprzystających warunkach - Pitt był wówczas mężem Jennifer Aniston. Choć przez długi czas zaprzeczali doniesieniom na temat romansu, to niedługo po rozwodzie aktora ogłosili swój związek. Mimo że przez pierwsze lata medialne doniesienia wskazywały na sielankę, głośny rozwód pary rzucił nowe światło na relację Pitta i Jolie.

Brad Pitt poznał Angelinę Jolie na planie filmowym

Relacja Brada Pitta z Jennifer Aniston rozpoczęła się pod koniec lat 90., a aktorów miał zeswatać agent Pitta. Para szybko znalazła wspólny język i zaczęła się spotykać, aby w 2000 roku stanąć na ślubnym kobiercu. Choć uważani byli za zgrane małżeństwo, kres dalszej relacji położył udział Pitta w filmie "Pan i Pani Smith", gdzie poznał Jolie. Para zaczęła ze sobą romansować, a podczas kinowej premiery produkcji ze swoim udziałem, Brad miał być już w trakcie rozwodu z Aniston.

Angelina Jolie i Brad Pitt Angelina Jolie i Brad Pitt, fot. Youtube @Golden Globes

Brad Pitt po rozwodzie z Angeliną Jolie mówił o ich relacji w ostrych słowach

Angelina Jolie oraz Brad Pitt przez wiele lat byli w nieformalnym związku, a w 2014 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się trójki pociech, a kolejną trójkę postanowiła adoptować. Niedługo po zawarciu małżeństwa w ich życiu pojawił się jednak kryzys i aktorka zdecydowała się złożyć pozew rozwodowy. Wkrótce para zaczęła opowiadać w mediach o problemach, z którymi miała borykać się przez lata. Pitt wyznał nawet, że związek z aktorką to było "12 lat piekła". Zrzucił także winę za swoje problemy z alkoholem na nieudany związek.

Jennifer Aniston niedawno wspomniała rozwód z Bradem Pittem

Dopiero niedawno Jennifer Aniston wywiadzie dla "The Wall Street Journal" wróciła wspomnieniami do dawnych lat i postanowiła opowiedzieć o uczuciach, jakie towarzyszyły jej w trakcie rozstania z Bradem Pittem. Przyznała, że wówczas była zmuszona do zwolnienia tempa w pracy, a dojście do siebie zajęło jej dobre dwa lata. - Przechodziłam przez rozwód. Nastąpiła prawdziwa zmiana w moim życiu, jeśli chodzi o wyjście spod gruzów małżeństwa - opowiadała. Prawdziwy przełom w jej myśleniu nastąpił w 2007 roku. Wszystko za sprawą nowej menadżerki, która nie tylko zajęła się jej życiem zawodowym, ale dała też kilka cennych prywatnych porad. - Wtedy odkryłam, że moja praca jest prawdziwym miejscem ukojenia. Agentka dawała mi wspaniałe rady, brzmiące jak przemowy motywacyjne - wspominała.

Jennifer Aniston Jennifer Aniston, Fot. REUTERS/Mike Blake

