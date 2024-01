Krzysztof Rutkowski od lat znany jest w przestrzeni publicznej ze swojej działalności detektywistycznej i głośnych spraw, które rzekomo bardzo skutecznie rozwiązuje. To on zaangażował się w medialne sprawy tajemniczych zaginięć, takich jak przypadek Iwony Wieczorek, czy sprawa Madzi z Sosnowca. Celebryta w ostatnich latach zasłynął też charakterystyczną fryzurą. Misterna konstrukcja przypominająca trapez, która w nieprawdopodobny sposób trzyma się w ryzach, frapuje wielu. Internauci zastanawiają się, jak powstało to umykająca prawom fizyki czupryna. Trudno wyobrazić już sobie Rutkowskiego w innych wydaniu, ale dogrzebaliśmy się do starych zdjęć byłego detektywa, kiedy jego włosy nie były ścięte "pod linijkę". Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek o presji wyglądu, kiedy się jest kobietą piłkarza. "Lepiej jest się pochwalić kimś, kto dobrze wygląda, a nie jest zaniedbany"

Krzysztof Rutkowski na starych zdjęciach. Celebryta bez słynnych kwadratowych włosów

Krzysztof Rutkowski długo nie chciał wyjawić, skąd wziął się jego pomysł na misterną konstrukcję na jego głowie. Detektyw w końcu zdradził swoje źródło inspiracji, które okazało się dość zaskakujące. - Moja fryzura wzięła się od gry Minecraft. Junior jest fanem Minecrafta, przez to, że tata ma kwadratową fryzurę. A ja jestem fanem Juniora, który jest fanem Minecrafta i wszystko się zazębia - wyjawił w programie "Gwiazdy bez maski". Rutkowski przyznał też, że osiągnięcie tak idealnego kształtu wcale nie jest aż tak bardzo pracochłonne. - Układanie włosów zajmuje mi godzinę. To nie jest tak długo - przekonywał. Co ciekawe, kiedy detektyw szalał na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" jego fryzura ani drgnęła. Mur, beton, więc godzinne ślęczenie w łazience z pewnością przynosi rezultaty.

'Taniec z Gwiazdami'. Krzysztof Rutkowski fot. kapif.pl

We wcześniejszych latach Rutkowski pozwalał sobie na więcej nonszalancji. Na niektórych zdjęciach na strudzonym rozwiązywaniem detektywistycznych zagadek czole Rutkowskiego pojawiał się swobodnie opadający kosmyk włosów. Widok, którego dzisiaj nie uświadczycie. Widać było, że już wtedy za kulisami toczyła się zażarta bitwa z problemem łysienia. Skąd aktualnie tak bujna fryzura na głowie celebryty? Fryzjer cytowany przez serwis Łęczyca Nasze Miasto twierdzi, że to efekt peruki nowej generacji, która jest nie do odróżnienia od naturalnych włosów. W grę może wchodzić też natryskowe zagęszczanie fryzury. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Krzysztof Rutkowski fot. kapif.pl

Krzysztof Rutkowski wraca do szkoły. Wybrał uczelnię w Kutnie

Już wkrótce studenci jednej z uczelni w Kutnie będą mieli okazję na żywo zaobserwować żywą rzeźbę, jaką jest fryzura Krzysztofa Rutkowskiego. Jak się okazuje, właściciel biura detektywistycznego wraca do szkolnej ławki. Już wkrótce ma rozpocząć studia. Wcześniej Rutkowski ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Tym razem będzie zgłębiał tajniki bezpieczeństwa narodowego. - Będę studiował bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie - przyznał dumnie w rozmowie z portalem TuLodz.pl. Więcej o ambicjach Rutkowskiego przeczytacie tutaj.