Rewolucja w Telewizji Polskiej nadal się nie kończy. Zmiany dotyczą nie tylko programów informacyjnych, ale również rozrywkowych. W ostatnim czasie głośno zrobiło się o zwolnieniach z programu "Pytanie na śniadanie". Na antenie śniadaniówki pojawiły się nowe duety - Joanna Górska i Robert Stockinger, a także Robert El Gendy i Klaudia Carlos. Wiele znanych osób musiało jednak opuścić produkcję. Wśród zwolnionych prezenterów znalazła się Małgorzata Opczowska. Widzowie jednak nie mogą się z tym pogodzić. Kobieta zareagowała na ich komentarze w sieci.

"Pytanie na śniadanie". Fani rozpaczają po zwolnieniu Małgorzaty Opczowskiej. Tak im odpowiedziała

Tuż po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" Małgorzata Opczowska postanowiła wybrać się na rodzinny wyjazd. Prezenterka skusiła się na odpoczynek w ośrodku narciarskim w Andorze. W tym samym czasie w mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza. Obserwatorzy kobiety nie mogą się pogodzić z jej odejściem ze śniadaniówki. Fani twierdzą, że program nie będzie już taki sam. "Pani Małgosiu, brakuje pani. W programie teraz nowi ludzie, to już nie jest ten sam program, co kiedyś. Już nie ma tego klimatu. (...) Nie rozumiem, dlaczego widzom zostało zabrane to, co kochali w tym programie. To już nie to samo", "Już nie jest takie samo jak wcześniej, takie teraz jest sztucznie prowadzone", "Nie oglądam już "Pytania na śniadanie" bez pani" - czytamy pod postami prezenterki na Instagramie. W końcu Opczowska odpowiedziała na słowa widzów. Każdy komentarz otrzymał emotkę złamanego serca. Wygląda na to, że jej również nie było łatwo pożegnać się z programem. Będziecie za nią tęsknić? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Opczowska zabrała głos po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". Podziękowała za wsparcie

Małgorzata Opczowska już wcześniej zabrała głos w sprawie ostatnich zmian w "Pytaniu na śniadanie". W trakcie pobytu w Andorze na jej profilu na Instagramie pojawił się wymowny post. Prezenterka krótko i na temat odniosła się do zwolnienia. Podkreśliła, że stara się robić dobrą minę do złej gry i skupia się na przyszłości. Podziękowała również fanom za ogromne wsparcie. "Jesteście kochani. Moja poczta została dosłownie zasypana wiadomościami i pytaniami, co u mnie. Drodzy, aktualnie jestem na rodzinnych feriach. Spędzamy cudowny czas. Uśmiecham się do słońca, wietrzę głowę i nie patrzę wstecz. Jak wrócę, napiszę więcej. Dziękuję za wszystkie dobre myśli i słowa" - napisała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Pytanie na śniadanie". Tomasz Kammel zniknął. W zamian nowa para. "Ogromny żal"