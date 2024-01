Świetna wiadomość dla fanów Barbary Kurdej-Szatan. Plotek dowiedział się, że gwiazda niedługo znowu pojawi się na planie "M jak miłość", gdzie swego czasu grała jedną z głównych ról. Ostatni raz w serialu TVP2 była w 2021 roku. Zniknęła po swojej wulgarnej wypowiedzi na temat działań Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej. Była to decyzja ówczesnego prezesa TVP, Jacka Kurskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Łepkowska chce końca "M jak miłość"

Barbara Kurdej-Szatan ponownie w "M jak miłość"

Od kiedy w TVP jest nowa władza, wiele dawnych gwiazd wraca do stacji. Taki sam los spotka też Barbarę Kurdej-Szatan. - Jej zwolnienie było bolesne i niezrozumiałe dla scenarzystów, ale nie mieli niestety nic do gadania. Basia jest już po pierwszych rozmowach z produkcją i bardzo entuzjastycznie zareagowała na propozycję powrotu - mówi nasz informator. Przypomnijmy, że grana przez Kurdej-Szatan Joanna w jednym z ostatnich odcinków ze swoim udziałem, przyjęła zaręczyny ukochanego i razem z nim wyjechała do Francji. Niestety ponowny angaż aktorki nie wiąże się też z powrotem Sławka Uniatowskiego. - Widzowie dowiedzą się o ich rozstaniu poza ekranem - słyszymy. Basia Kurdej-Szatan nie odpowiedziała na naszą prośbę o komentarz.

Nie oglądała serialu bez jej bohaterki

Niedługo po wyrzuceniu z "M jak miłość" Barbara Kurdej-Szatan nie ukrywała rozżalenia. Od serialu odcięła się całkowicie. - Nie zerkam, co się dzieje w serialu. Jakby może leciało i miałabym włączony telewizor, to bym zobaczyła, ale jeszcze mi się nie zdarzyło - mówiła w "Fakcie". - Dziewięć lat tam grałam, więc ta ekipa była dla mnie jak rodzina i przyjaciele. Na pewno chętnie bym się spotkała z tymi ludźmi. Może kiedyś wpadnę ich odwiedzić - deklarowała. W tamtym czasie aktorkę zalała ogromna fala hejtu. W końcu udała się na terapię. - Zrobiło mi się lżej. To jest trochę krępujące, ale myślę, że musimy nas Polaków przyzwyczajać do tego, że warto i trzeba dbać o nasze zdrowie psychiczne, bo z tego wynikają przeróżne inne problemy, również fizyczne, bo to wszystko się łączy. Dlatego właśnie m.in. założyłam moją fundację i zorganizowałam tę akcję z telefonem zaufania. Uważam, ze nawet jeżeli ktoś się krępuje pójść do psychologa, tak bezpośrednio, to może zadzwonić anonimowo i porozmawiać - opowiadała.

Barbara Kurdej-Szatan Fot. Kapif