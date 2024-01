Katarzyna Błażejewska-Stuhr jest popularną dietetyczką. Bardzo często angażuje się w różnorodne społeczne inicjatywy. Jakiś czas temu, żona Macieja Stuhra wypowiedziała się na temat Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wówczas odniosła się do wypowiedzi żony jednego z nich, Romy Wąsik. Na tym jednak nie poprzestała. Właśnie po raz kolejny zabrała głos w sprawie. Tym razem poszło o kwestie zdrowotne. Wypowiedziała się na temat głodówki Kamińskiego, który, na ten moment, wyszedł już z więzienia.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr ponownie komentuje sprawę Kamińskiego i Wąsika. "Narażam się na kolejne wyzwiska"

Katarzyna Błażejewska-Stuhr opublikowała na InstaStories kilka relacji. "Narażam się na kolejne wyzwiska ze strony wyborców PiS, ale jako dietetyk kliniczny muszę" - zaczęła w pierwszej z nich. W kolejnej dietetyczka zdecydowała się odnieść do wpisu syna Mariusza Kamińskiego. "Sonda nosowo-żołądkowa to najbardziej fizjologiczna metoda dokarmiania (dla osób, które drogą doustną nie przyjmują wystarczającej ilości pożywienia). Dożylnie (kroplówką) podaje się niewielkie ilości glukozy i mikroelementów, ale nie można pacjenta karmić" - stwierdziła. Następnie żona Macieja Stuhra wzięła się za wytłumaczenie tego, co dzieje się w organizmie polityka. "Kroplówka z glukozą ma stężenie pięciu proc., oznacza to, że na 500 ml pacjent dostanie 25 gram glukozy, czyli 100 kcal. Jeżeli pan Kamiński nie je od kilkunastu dni, a nie miał dużych rezerw, to zaczyna u niego dochodzić do poważnych zmian metabolicznych" - wyjaśniła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Błażejewska - Stuhr dosadnie o stanie zdrowia Kamińskiego. "Nikt chyba nie życzy tego osłabionemu, zestresowanemu politykowi"

Na sam koniec Katarzyna Błażejewska - Stuhr dodała, że niedożywienie jest przyczyną śmierci głównie u osób starszych. "Potrzebuje on nie tylko kilkuset kcal z glukozy, ale przede wszystkim białek inaczej jego ciało zacznie zużywać własne mięśnie (co prawdopodobnie już się dzieje). Zanik mięśni oddechowych, na przykład staje się przyczyną wystąpienia zapalenia płuc. Nikt chyba nie życzy tego osłabionemu, zestresowanemu politykowi. I zupełnie serio takie niedożywienie częściej szpitalne nie z powodu protestów głodowych jest przyczyną śmierci osób starszych... - przekazała". ZOBACZ TEŻ: Prezydent ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. Ekspertka zauważa zmianę. "Odgrywał rolę aktorsko".

