"Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu "Pytanie na śniadanie". Dziękujemy wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu. Dziękujemy gościom, którzy zechcieli podzielić się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Wasza obecność w studiu sprawiła, że każde wydanie programu było wyjątkowe i interesujące" - oznajmił znany duet na Instagramie. W "Pytaniu na śniadanie" nie widać już śladu po starej załodze. Niedawno do formatu dołączył ponownie Robert El Gendy, który odniósł się do sytuacji Kurzopków.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opuścili "Pytanie na Śniadanie". El Gendy skomentował sprawę dyplomatycznie

23 grudnia 2023 roku polskie media oficjalnie dowiedziały się, że to koniec Cichopek i Kurzajewskiego w porannym programie. W formacie widzimy obecnie nowe twarze, którą jest między innymi Robert El Gendy. Prezenter rozstał się ze śniadaniówką i po dwóch lata do niej wrócił. "Jestem przeszczęśliwy, bo to jest formuła, która najbardziej mi w kwestii zawodowej leży. Oglądałem program jeszcze zanim rozpocząłem karierę zawodową. Jaram się jak dzieciak" - wyznał prowadzący Pudelkowi. Informacja o odejściu Kurzopków trochę go zaskoczyła.

Generalnie dowiedziałem się o tym przed chwilą. Pamiętam, że oni przyszli, kiedy ja odchodziłem. Fajnie, że pożegnali się z widzami na Instagramie. Powiedzieli, że trzymają kciuki. Ja zrobiłem tak samo, życząc powodzenia Maćkowi i Kaście - wyznał.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek na planie 'Pytania na śniadanie' fot. Plotek Exclusive

Robert El Gendy uważa, że na drodze zawodowej spotka się jeszcze z Kurzajewskim

Partner Katarzyny Cichopek realizował się nie tylko w śniadaniówce. Przyjemność sprawiało mu prowadzenie programów sportowych, o czym doskonale wie Robert El Gendy. "Ja Maćka na pewno będę miał okazję jeszcze spotkać, bo jest człowiekiem, który zajmuje się sportem. To jest jeszcze świeże, żeby jakieś emocje opisać. Tak jak każdy z nas, pewnie mają już jakiś inny pomysł. Nie znam kulis" - stwierdził dyplomatycznie - oznajmił prezenter. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Robert El Gendy o Kurzopkach KAPiF.pl