Blanka Lipińska w USA odtworzyła scenę z 'Forresta Gumpa'. Prawie. 'G**no widać'

Blanka Lipińska krótko po powrocie z wakacji spakowała walizki i ruszyła na kolejną wyprawę, tym razem do Stanów Zjednoczonych. Fani autorki erotycznej serii "365 dni" mogą na bieżąco śledzić kolejne etapy jej podróży, które pieczołowicie relacjonuje w mediach społecznościowych. Celebrytka zaczęła od Los Angeles, a potem ruszyła w kierunku Arizony. Jak się okazuje, szybko pojawiły się pierwsze rozczarowania. Już w samolocie Lipińskiej nie podpasował standard posiłku. "Tu mamy wybór szampanów, w Air France jest lepszy, ale nie czarujmy się, to nie są francuskie linie lotnicze" - relacjonowała. Na miejscu autorkę zaskoczyła niesprzyjająca pogoda.

Blanka Lipińska odtworzyła scenę z "Forresta Gumpa". Prawie...

Blanka Lipińska trafiła na wyjątkowo słabą pogodę w USA, która uniemożliwiła jej realizację zamierzonych sesji zdjęciowych. Zaczęło się słonecznie, bo spędziła kilka dni w Los Angeles. "Jesteś pysznym i bardzo wyluzowanym miastem, pełnym fantastycznych ludzi, gościnności i najszerszych plaż, jakie w życiu widziałam. California Dreamin odhaczona. Jedziemy dalej" - oznajmiła na Instagramie. W trakcie wizyty w Wielkim Kanionie, oprócz zapierających dech w piersiach widoków, pojawił się też śnieg. Mimo mrozu celebrytka była pod wrażeniem ogromu tego miejsca. "Brakuje mi słów, by go opisać i wyobraźni, by do czegoś porównać. Jeszcze nic, nigdy swoją wielkością nie zrobiło na mnie takiego wrażenia" - podkreśliła. Podczas pobytu w Arizonie Lipińska odwiedziła miejsce znane z filmu "Forrest Gump". Filmowy klasyk z Tomem Hanksem w roli głównego bohatera kręcono m.in. w Monument Valley. Celebrytka chciała odtworzyć słynną scenę biegu, ale szare, zachmurzone niebo skutecznie przysłoniło horyzont. "Nieudane" zdjęcie znajdziecie na dole strony .

Jest to ulica, po której biegł Forrest Gump. Jeżeli kojarzycie moment, w którym biegnie, to biegł właśnie tędy. Tam są przepiękne Monument Valley, to się nazywa. Na filmie to widać, a u nas g***o widać, bo pogodę mamy taką, jaką mamy. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda ładnie, to polecam Google - stwierdziła Lipińska.

Nie tylko pogoda nie przypadła do gustu autorce serii erotyków. W trakcie podróży samolotem Blance Lipińskiej nie podpasowało serwowane potrawy. Internauci mogli zobaczyć, co dostała do jedzenia w biznes klasie w szwajcarskich liniach lotniczych. Początkowo karta z szampanami nie spełniła jej oczekiwań. Dania nie zdołały zatrzeć złego wrażenia. "To jest chyba najsłabsze jedzenie ever, jakiego miałam okazje próbować w biznesie" - skwitowała na InstaStories. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.