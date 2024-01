Sandra Kubicka ma ostatnio wiele powodów do radości. Jakiś czas temu modelka zaręczyła się z Baronem, niedawno zaś para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. W poniedziałek 22 stycznia celebrytka świętowała natomiast 29. urodziny. Niestety, ten dzień był dla niej pełen przykrości. Gwiazda opowiedziała na InstaStories, co takiego się wydarzyło.

Sandra Kubicka przeżyła koszmar w dniu urodzin. "Dlaczego ktoś mi coś takiego robi?"

Sandrę Kubicką spotkała ostatnio przykra niespodzianka. Co więcej, nieprzyjemny incydent wydarzył się w dniu urodzin modelki. Celebrytka podzieliła się niefortunną historią na InstaStories. Okazało się, że ktoś próbował zhakować stronę internetową firmy gwiazdy. Nie był to odosobniony przypadek. Kubicka wyznała, że zmaga się z tego typu problemami już od dłuższego czasu.

Ja wam teraz wytłumaczę jak najprościej, z czym ja się mierzę od samego początku, co się wydarzyło wczoraj - zaczęła opowieść.

Okazało się, że już dwa lata temu, kiedy firma modelki rozpoczynała działalność, doszło do pierwszego ataku. - Ktoś wtedy kupił boty, czyli takie generowane konta, które wchodziły na naszą stronę i blokowały ruch prawdziwym klientom - wspominała celebrytka. Gwiazda bardzo przeżyła tę sytuację. - Ja to bardzo źle zniosłam psychicznie, płakałam, nie rozumiałam, dlaczego ktoś mi coś takiego robi w Polsce - wyznała. Ostatnio ataki znów przybrały na sile. W dniu urodzin Sandry Kubickiej strona internetowa jej firmy znów została zablokowana.

Sandra Kubicka padła ofiarą nieuczciwej konkurencji. Modelka zamierza wyciągnąć konsekwencje

Sandra Kubicka zdradziła, że wie, kto stoi za atakami na jej firmę. Celebrytka wyznała, że jest na etapie gromadzenia dowodów, by móc je później przedstawić odpowiednim organom. Modelka zwróciła się też bezpośrednio do konkurencji odpowiedzialnej za ataki. - Droga konkurencjo, skoro już tak bardzo śledzicie każdy mój krok, to wiedzcie, że już wiemy, kim jesteście i ja to zgłoszę do odpowiednich organów jako nieuczciwy akt konkurencji, bo już mam tego dość (...) W tym całym bagnie dziękuję wam za zepsucie mi urodzin, bo pokazaliście mi, ze mam odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu, którzy działają szybko i ratują ten statek, jak tylko mogą - powiedziała Kubicka.

