Patrycja Markowska długo milczała po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim. Na początku 2023 roku dowiedzieliśmy się jednak nieco więcej na temat rozpadu tego związku. - To jest najtrudniejszy moment w życiu. No ja chodziłam naprawdę nieprzytomna. Jeszcze musiałam, słuchaj, gdzieś zaśpiewać. Pamiętam, że była impreza Agory, gdzie było wielu artystów, i ja schudłam wtedy... w ogóle taka byłam, wiesz... oczy podkrążone, głos mi się łamał, bo ja wszystko, co mam w sercu, to od razu słychać w śpiewaniu u mnie - tak artystka wspominała rozstanie u Magdy Mołek. Dziś wiemy, że serce artystki należy do innego mężczyzny, którego zna już kilkanaście lat.

Patrycja Markowska w amorach. "Powstaną piękne piosenki o miłości"

- Patrycja i Tomek znają się pół życia, ale byli jedynie przyjaciółmi. Dopiero gdy oboje byli singlami, zacieśnili znajomość, która szybko przerodziła się w uczucie - tak o nowej relacji artystki mówił informator "Super Expressu". Wybranek wokalistki ma na imię Tomasz i jest warszawskim restauratorem. Na najnowszym zdjęciu na Instagramie Markowskiej możemy zobaczyć, że wspaniale układa się parze. Ukochany artystki czuje ją obejmuje. Nie widać niestety jego twarzy, gdyż zakrywa ją kowbojski kapelusz, co nie umknęło uwadze obserwatorów piosenkarki. "Jakiś kowboj cię zaatakował znienacka?" - zażartował jeden z fanów. Pozostali życzą szczęścia zakochanym w komentarzach. "Uściski dla was", "Szczęście lubi ciszę", "Powstaną piękne piosenki o miłości" - czytamy pozostałe wpisy pod postem.

Patrycja Markowska o nowym związku

- Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział - zwierzyła się artystka w "Twoim Stylu". - Wahałam się: czy jeszcze ktoś mnie szczerze pokocha i czy ktoś jest w stanie mnie zachwycić? Z wiekiem podobało mi się coraz mniej mężczyzn. Uświadomiłam sobie, że latami zagłuszałam intuicję i jeśli ktoś miał energię ściągającą mnie w dół, udawałam, że tego nie widzę. Teraz staram się otaczać ludźmi, którzy mnie wspierają, z którymi chce mi się śmiać. Unikam tych, co wprowadzają do mojego życia zamęt - dodała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

