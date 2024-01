W tym roku finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest organizowany już po raz 32. Po ośmiu latach nieobecności transmisja wraca na antenę TVP. - Telewizja Polska otrzyma sygnał do transmisji 32. finału ze studia WOŚP-u, które w tym roku powstaje na błoniach PGE Narodowego. Dzięki temu wybrane momenty wydarzenia, które produkowane jest zewnętrznie dla TVN-u, będą pokazywane przez całą niedzielę na antenach TVP - zdradziła Plejadzie osoba związana ze stacją. Od lat wiele kontrowersji narasta także wokół Jurka Owsiaka i jego zarobków. Niektórzy są przekonani, że prezes Fundacji WOŚP zbija kokosy. Jak jest naprawdę?

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ujawniono zarobki Owsiaka. Tyle dostaje "na rękę"

Jerzy Owsiak co roku musi mierzyć się z oskarżeniami przeciwników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy zarzucają mu, że przywłaszcza sobie pieniądze ze zbiórki. Aby zamknąć usta hejterom, w 2019 roku Owsiak wydał specjalne oświadczenie. "Ja, Jurek Owsiak, od sześciu lat pracuję w firmie Złoty Melon, która jest jednoosobową spółką należącą tylko i wyłącznie do Fundacji WOŚP i która ma na celu pozyskiwanie pieniędzy dla Fundacji poprzez prowadzenie wszelkich działań gospodarczych z nią związanych" - napisał w mediach społecznościowych. Zdradził także, ile dokładnie wynoszą jego zarobki.

Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie "na rękę" wynosi ok. dziesięciu tys. złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł - czytamy w oświadczeniu.

Ponadto Owsiak zaznaczył, że informacja o wszelkich znaczących zmianach tej kwoty będzie podawana do wiadomości publicznej, co oznacza, że do tej pory zarobki działacza nie uległy zmianie. Warto zaznaczyć też, że z tytułu pełnienia funkcji prezesa Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co zbierane są pieniądze w tym roku?

W niedzielę 28 stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem "Tu wszystko gra OK!". Zebrane pieniądze zostaną natomiast przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc u dzieci i dorosłych na oddziałach pulmonologicznych. W ubiegłym roku padł kolejny rekord, fundacja ostatecznie zebrała aż 224 miliony 376 tysięcy 706 złotych i 35 groszy.

