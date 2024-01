Ewa Sałacka zdobyła popularność, grając w wielu polskich serialach. Wystąpiła m.in. w "07 zgłoś się", "Czterdziestolatek. 20 lat później", "Tygrysy Europy" czy "Pierwsza miłość". Widzowie doskonale kojarzyli jej temperament, charakterystyczne rude włosy i uśmiech. Prywatnie była kochającą żoną i matką. Wszystko jednak zmieniło się w lipcu 2006 roku. Jej śmierć wstrząsnęła Polską.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska wypowiedziała się na temat przemiany Rozenek-Majdan

Ewa Sałacka była uczulona na jad pszczeli

Tego feralnego dnia aktorka spędzała czas w gronie najbliższych na działce w Arciechowie, nad Zalewem Zegrzyńskim. Sałacka sięgnęła po szklankę z zimnym napojem. Wówczas została użądlona przez osę. Wiedziała, że jest uczulona na pszczeli jad. Przerażony mąż zaczął ją reanimować, w końcu sam postanowił zawieźć ją do szpitala. Po drodze nieprzytomną aktorkę przejęli ratownicy medyczni. Niestety nie udało się jej uratować. Wstrząs anafilaktyczny był tak duży, że Ewa Sałacka zmarła w drodze do szpitala. Miała 49 lat.

Śmierć matki była ogromnym ciosem dla 12-letnej Matyldy

W dniu śmierci Ewy Sałackiej jej córka, Matylda, spędzała wakacje na Mazurach. O śmierci matki dowiedziała się następnego dnia. Miała wówczas 12 lat. Dziewczyna mogła liczyć na wsparcie ze strony ojca i babci. Dekadę później wypowiedziała się na ten temat dla magazynu "Rewia". "Jestem pogodzona z tym, co się stało. W dużej mierze dzięki tacie i babci" - powiedziała Matylda Kirstein. Utrata ukochanej matki była jednak dla niej ogromnym ciosem. "Smutek i ból są we mnie cały czas, tylko nie pozwalam im sobą rządzić. Musiałam zaakceptować sytuację, żeby normalnie żyć. Nie wypierałam tego, co się stało. (...) Wypłakałam wtedy chyba wszystkie łzy. Ale dzięki temu powoli odradzałam się" - wyznała córka Ewy Sałackiej na łamach książki "Być dzieckiem legendy".

Córka Ewy Sałackiej sama została mamą. Ma córkę Basię

Obecnie Matylda Kirstein ma 29 lat. Ukończyła studia na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku psychologia biznesu. Córka Ewy Sałackiej unika zainteresowania ze strony mediów. Jej instagramowy profil jest zamknięty. Wiadomo, że we wrześniu 2022 roku wraz ze swoim partnerem powitała na świecie córkę Basię. "Dziś już wiem, że czekałam na nią całe życie" - napisała w mediach społecznościowych. Matylda Kirstein zawodowo pracuje dla firmy, która zajmuje się produkcją okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych.