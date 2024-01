4 stycznia Maciej Orłoś po prawie ośmiu latach przerwy wrócił do prowadzenia "Teleexpressu". Prezenter po przywitaniu się z widzami zażartował, że zrobił sobie tylko krótką przerwę. - Lubię wracać tam, gdzie byłem już - podkreślił Orłoś, cytując słowa piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Wcześniej dziennikarz przez 25 lat prowadził "Teleexpress", ale odszedł, bo sprzeciwiał się wykorzystywaniu telewizji publicznej do szerzenia propagandy. Wrócił w symbolicznym momencie przemian w TVP. W najnowszym wywiadzie wyjawił kulisy swojej decyzji. Prezenter wypowiedział się także na temat TV Republika, gdzie "schronienie" znalazło wielu zwolnionych z TVP pracowników.

Maciej Orłoś o powrocie do TVP. "Ani przez chwilę się nie zastanawiałem"

Maciej Orłoś propozycję powrotu na antenę TVP przyjął bardzo szybko. Wcześniej dziennikarz wielokrotnie mówił, że wróci do Telewizji Polskiej, jeśli stacja przestanie być propagandową tubą PiS-u. Jak zapowiedział, tak uczynił i kiedy na Woronicza zaczęła się rewolucja, był jednym z pierwszych na pokładzie. W rozmowie z serwisem Jastrząb Post wyjawił, że nie trzeba było z nim długo negocjować. Wiedział, że jego powrót do TVP będzie ważnym symbolem zmian. - Nie było żadnej negocjacji przy tym pierwszym spotkaniu. Usłyszałem tak: "potrzebujemy cię, twój powrót będzie symboliczny". Kiedy zrozumiałem, że mogę być częścią historycznej chwili i że mogę się przyczynić do odnawiania mediów publicznych, co dla mnie jest bardzo istotne i ważne, no to nie miałem wyjścia i ani przez chwilę się nie zastanawiałem - podkreślił Orłoś.

Maciej Orłoś szczerze o emocjach związanych z pierwszym odcinkiem 'Teleexpressu': Nie byłem pewien, czy będę w stanie poprowadzić ten program

Maciej Orłoś o TV Republika. Wspomniał też o Holeckiej. "Tam kłamstwo za kłamstwem, kłamstwem pogania"

W rozmowie z serwisem Jastrząb Post Maciej Orłoś wypowiedział się także na temat TV Republika, która szybko stała się bezpiecznym schronieniem dla byłych pracowników TVP. To właśnie tam przeniosła się m.in. Danuta Holecka, która na antenie stacji prowadzi "prawdziwie polskie wiadomości". Jak dziennikarz ocenił obecne działania prezenterki? - Odpowiem dyplomatycznie: jest taka zasada, żeby nie kopać leżącego - stwierdził. Orłoś podkreślił, że TV Republika kontynuuje narrację, którą przez lata byli karmieni widzowie TVP. - Oglądałem to przez ciekawość, jak to będzie wyglądało, ale ja już mam szczerze dosyć tej narracji, która jest pełna nienawiści, którą znamy z Telewizji Polskiej. Dla mnie jest to nie do zniesienia. Tam kłamstwo za kłamstwem, kłamstwem pogania, nie chce się tym infekować, więc przestałem już oglądać (...) Uważam, że cała formacja, która panowała w Polsce przez ostatnie lata, jest w tej chwili w odwrocie, pogubiła się, nie wie, co ze sobą zrobić. Myślę, że podobnie jest z Danutą Holecką i tutaj postawmy kropkę - podsumował.