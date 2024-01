Urodzony 23 stycznia 1973 roku Krzysztof Antkowiak smykałkę do muzyki ma we krwi. Jego ojcem był zmarły w 2022 roku Witold Antkowiak, współtwórcy zespołu Duet Egzotyczny. O Krzysztofie Antkowiaku cała Polska usłyszała w 1988 roku, gdy otrzymał nagrodę publiczności na Festiwalu w Opolu za wykonanie piosenki "Zakazany owoc". Rok później przyszedł kolejny sukces. 16-letni wokalista wydał debiutancką płytę, która okazała się hitem.

Krzysztof Antkowiak odnosił sukces za sukcesem. Z show-biznesu zniknął nagle

Koniec lat 80. był dla Krzysztofa Antkowiaka pasmem niekończących się sukcesów. Zyskał ogromną popularność, koncertował nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W pewnym momencie Antkowiak zrezygnował jednak z występów, aby skupić się na nauce. - Wycofałem się świadomie z grania koncertów, bo bym nie skończył szkoły (…) Chciałem zniknąć, żeby sobie ulżyć, żeby stać się niewidzialnym" - opowiadał w rozmowie z Markiem Sekielskim. Sława zaczęła przytłaczać go dość szybko i już jako nastolatek zaczął sięgać po alkohol.

W latach 90. o Antkowiaku nadal było głośno w mediach. W 1995 roku wraz z Edytą Górniak nagrał świąteczny hit "Pada śnieg", a dwa lata później wydał drugi album "Delfin", przy tworzeniu którego pracował z Grzegorzem Ciechowskim. W 1997 roku próbował swoich sił także jako aktor i pojawił się na wielkim ekranie w filmie "Młode wilki 1/2". Niedługo później dość nagle zniknął z show-biznesu.

Krzysztof Antkowiak wiele zawdzięcza wierze

Alkohol nie był jedynym problemem wokalisty. Jako 30-latek spędził sylwestra w Stanach Zjednoczonych, gdzie trafił do kasyna. Okazało się, że hazard wciągnął go bardzo szybko, a gry za pieniądze kontynuował także po powrocie do Polski. - Potrafiłem jechać o czwartej, piątej rano, bo ktoś mi dał cynka, że jest jakaś maszyna napakowana - opowiadał. Z uzależnieniem zmagał się przez dziesięć lat. W pewnym momencie Krzysztof Antkowiak poczuł, że nie daje sobie już z nim rady. - Czułem, że osiągnąłem dno i nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Pomyślałem sobie, jesteś nic niewart. Jesteś kompletnym zerem - mówił muzyk.

Krzysztof Antkowiak zdecydował się na terapię, ale przyznaje, że bardzo pomogło mu też nawrócenie i modlitwy. Dziś mówi wprost, że to dzięki wierze skończył z hazardem. W mediach ponownie zrobiło się o nim głośno w 2017 za sprawą udziału w ósmej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", w której zajął drugie miejsce. Trzy lata później nagrał album "Zostanie mi muzyka...", który uzyskał status platynowej płyty. Antkowiak cały czas jest aktywny zawodowo. Wrócił do koncertowania, a nowych występach na bieżąco informuje fanów w mediach społecznościowych.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.