Wspólny wpis pary prowadzących śniadaniówkę TVP pojawił się w mediach społecznościowych 23 stycznia. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie poinformowali o powodach decyzji. Nie zdradzili także, czy podjęli ją sami, czy też podziękowała im produkcja. "Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu "Pytanie na śniadanie". Dziękujemy wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu. Dziękujemy gościom, którzy zechcieli podzielić się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Wasza obecność w studiu sprawiła, że każde wydanie programu było wyjątkowe i interesujące" - czytamy w oświadczeniu.

"Pytanie na śniadanie" bez Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

W dalszej części oświadczenia para prowadzących podziękowała także ekipie za profesjonalizm i ciężką pracę włożoną w organizację programu. Cichopek i Kurzajewski ostatnie podziękowania skierowali do widzów. "To dzięki wam program 'Pytanie na śniadanie' ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy" - piszą. Zwrócili się także do nowych członków obsady śniadaniówki.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym prowadzącym - czytamy.

Co ciekawe, produkcja "Pytania na śniadanie" jak na razie milczy na temat odejścia pary. Do momentu publikacji artykułu w mediach społecznościowych śniadaniówki nie pojawiła się żadna wzmianka na ten temat. Przypomnijmy, że od czasu zmiany władzy, z programem pożegnała się już spora grupa prowadzących. Z "Pytania na śniadanie" zniknęli już m.in. Ida Nowakowska, Tomasz Wolny, Małgorzata Opczowska, Aleksander Sikora czy Małgorzata Tomaszewska.