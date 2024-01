Tomasz Stockinger w żałobie. Nie żyje jego mama. Barbara Barska miała 97 lat

Nie żyje Barbara Barska - polska piosenkarka, mama aktora Tomasza Stockingera, która od jakiegoś czasu przebywała w domu opieki. Informacja o śmierci 97-latki pojawiła się 23 stycznia na stronie "Gazety Wyborczej" w dziale nekrologi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Stockinger o kulisach "Klanu". Jaką cenę płaci za granie doktora Lubicza?

Nie żyje Barbara Barska. Ekipa "Klanu" składa kondolencje Tomaszowi Stockingerowi

Tomasz Stockinger w rozmowie z "Twoim Imperium" przyznał niedawno, że stan zdrowia jego mamy - Barbary Barskiej - nie jest najlepszy. Aktor twierdził, że wraz z rodziną przygotowuje się na najgorsze. - Moja mama jest na ostatniej prostej, ma 97 lat. Jest teraz naszą wielką troską. Martwimy się, jak długo będzie nam towarzyszyć, bo coraz bardziej się od nas oddala - mówił. Aktor w tej samej rozmowie twierdził, że dawna gwiazda estrady opada z sił. Podkreślał też, że odwiedza 97-letnią rodzicielkę w domu opieki, do którego trafiła kilka lat temu po tym, jak zwichnęła nogę.

Jest w domu opieki. Odwiedzamy ją, wspieramy, ale coraz bardziej traci chęć do życia. Mijający rok, letnie upały bardzo dały jej się we znaki, osłabiły. Niestety, musimy być nastawieni na najgorsze, bo w jej oczach gaśnie życie. Jesteśmy świadkami jej stopniowego odchodzenia. Choć jest to bardzo trudne, to jednak naturalne i musimy to zaakceptować

- wyznał Stockinger w grudniu 2023 roku. Teraz do mediów dotarła smutna informacja o śmierci Barbary Barskiej. Publicznie, bo na stronie "Gazety Wyborczej", ekipa "Klanu" złożyła Stockingerowi kondolencje po śmierci mamy. "Panu Tomaszowi Stockingerowi słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci mamy, składają realizatorzy serialu 'Klan'. Myślami i sercem jesteśmy z Tobą i Twoją Rodziną" - czytamy.

Barbara Barska była w domu opieki

O tym, że Barbara Barska zamieszkała w domu opieki, głośno zrobiło się głośno w 2015 roku. Wówczas sam Tomasz Stockinger mówił, że zdecydował się zapewnić mamie opiekę pod okiem specjalistów. - Mama mieszkała sama na drugim piętrze. Kiedyś zwichnęła nogę, ja byłem na występach w Polsce, a siostra za granicą. I co robić? Wtedy zadzwoniłem do syna i sobie poradziliśmy, ale takie sytuacje są trudne - powiedział w rozmowie z "Faktem". Aktor podkreślał wówczas, że była to dobra decyzja. - Mama jest tam otoczona troską. Na miejscu są lekarze, są panie, które zrobią pranie czy gotowanie. To jest starsza osoba, dokucza jej ból, ale za to jest sprawna psychicznie i ma świetną pamięć - wyznał.

Kim była Barbara Barska?

Barbara Barska z siostrami Adrianną i Zofią tworzyła zespół Triola, w którym zadebiutowała w 1947 roku. Następnie występowała z orkiestrami Jana Cajmera i Kazimierza Turewicza. Wyszła za Andrzeja Stockingera, z którym doczekała się dwójki dzieci. Jej córka Katarzyna została śpiewaczką operetkową, a syn Tomasz aktorem. Jeszcze rok temu Barbara Barska wraz z Tomasem Stockingerem udzieliła wywiadu, który ukazał się na youtubowym kanale "Muzyka Retro".