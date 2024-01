Kajra i Sławomir w 2022 roku zostali prowadzącymi reaktywowanego programu "Tak to leciało!" w TVP. Format oparty na amerykańskim "Don't Forget the Lyrics!", gdzie uczestnicy odgadują teksty piosenek, po raz pierwszy pojawił się w TVP w 2008 roku i emitowany był przez stację przez cztery lata. Wówczas prowadzącym formatu był Maciej Miecznikowski. Wraz z rewolucją, która po zmianie rządu trwa w TVP, pojawiły się plotki, że program przejdzie gruntowne porządki i stacja pożegna się także ze Sławomirem i Kajrą. Co na to sami zainteresowani? Kajra opowiedziała o planach na najbliższą przyszłość i wyjaśniła kwestię rzekomego spadku oglądalności.

"Tak to leciało!". Kajra i Sławomir pożegnają się z TVP? Mamy w tym roku ambitne plany

Według portalu ShowNews.pl produkcja programu "Tak to leciało!" ma już przygotowywać nową listę prowadzących. W mediach pojawiły się także plotki o spadku oglądalności show. Do tych informacji odniosła się Kajra. W rozmowie z Plejadą żona Sławomira zaprzeczyła tym doniesieniom. - Informacja o spadku grudniowej oglądalności dotyczy powtórek z dwóch pierwszych sezonów, które nagraliśmy. Emisja jesiennych premierowych 12 odcinków była tylko do listopada. Cieszyła się ponad milionową oglądalnością, włącznie z powtórką piątkową. Pewnie dlatego teraz cały czas w emisji są powtórki, a widownia na poziomie 900 tys. jest niespotykanym wynikiem. Program po dekadzie został "odświeżony", dwóch prowadzących, openingi, tancerze, sposób realizacji został świetnie odebrany przez widzów. Zaowocowało to kolejnymi dwoma sezonami - podkreśliła. Już wiadomo, że Kajrę i Sławomira zobaczymy w wiosennej ramówce stacji. Co dalej z ich karierą w TVP?

Cieszymy się, że zagościmy w wiosennej ramówce, nasi uczestnicy zapewnią widzom niebywałe emocje. A to, czy podejmiemy się kolejnej współpracy z tym formatem - czas pokaże. Mamy w tym roku ambitne plany koncertowe, włącznie z nowymi albumami, które będą sporym zaskoczeniem. Czeka nas dużo pracy - podkreśliła Kajra.

Kajra i Sławomir skomentowali plotki o kryzysie w ich związku. Zrobili to muzycznie

W 2024 Sławomir i Kajra będą obchodzić 13. rocznicę ślubu. Od miesięcy w mediach krążyły plotki o kryzysie w ich związku. Para długo nie komentowała tych doniesień. W końcu postanowiła zrobić to muzycznie. Sławomir i Kajra wypuścili teledysk do piosenki "Kolorowy film", gdzie szybko ucięli domysły. W materiale Kajra po kłótni z mężem trafia na salę rozpraw, gdzie na ekranie pokazują się nagłówki tabloidów i portali sugerujące ich rozstanie. W dalszej części teledysku para pokazuje nagrania z prywatnego archiwum, w tym m.in. ujęć ze ślubu i wspólnych randek. - Wyświetlę dla nas dziś nasz kolorowy film. Na zawsze dla mnie grasz ty główną rolę w nim, w tym kadrze co splata dłonie, uczuć ogień, żarem niech pali nas - śpiewa Sławomir, tym samym dementując płotki o kryzysie.