Joanna Racewicz w 2004 roku poślubiła porucznika BOR-u, Pawła Janeczka. Ich miłość przerwała jednak tragedia. Ukochany dziennikarki zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w 2010 roku. Racewicz po stracie męża długo nie mogła dojść do siebie. - Codziennie z nim rozmawiam. Patrzę na jego zdjęcia wiszące w domu. Czasem wkładam koszulę Pawła. Zwłaszcza jedną, specjalnie niepraną, która ciągle nim pachnie. Wychodząc w sobotę do pracy, rzucił ją przy pralce. Na początku byłam na niego zła. Teraz z nią śpię - wyznała w rozmowie z "Faktem". Ostatnio dziennikarka wspominała, że gdyby jej partner żył, świętowaliby 19. rocznicę ślubu. "Dziewiętnaście lat temu. W pięknej, odległej, innej galaktyce zaczynała się historia dwojga ludzi. Zawsze będę za nią wdzięczna" - napisała na Instagramie. Przed małżeństwem z Pawłem Janeczkiem dziennikarka związała się z Jerzym Pilchem. Ta relacja była krótka i intensywna.

Joanna Racewicz i Jerzy Pilch. O ich romansie było swego czasu głośno

Joanna Racewicz i Jerzy Pilch poznali się w redakcji tygodnika "Polityka", dla którego pisarz tworzył felietony. Kiedy zaczęli pojawiać się razem na warszawskich salonach, wzbudzali ogromne zainteresowanie. Wszystko przez dzielącą ich różnicę wieku. Prezenterka "Panoramy" była młodsza od pisarza o 21 lat. Pilch słynął nie tylko z niezwykłego talentu, ale także słabości do kobiet. Kiedy poznał Racewicz oboje dochodzili do siebie po poprzednich nieudanych związkach. Młoda dziennikarka szybko zadurzyła się w skandalizującym publicyście. - Pragnęła miłości. Zaufała mu. Sądziła, że to wrażliwiec, który jej nie skrzywdzi - wyznała w rozmowie z "Na Żywo" osoba z jej otoczenia. Jerzy Pilch nie traktował jednak ich relacji poważnie. "Jestem wszetecznikiem. Dlaczego każdej nowo poznanej kobiecie obiecuję wspólne życie? Dlaczego, choć wiem, że kłamię, wyobrażam sobie, że mówię prawdę?" - pisał Pilch w jednym z felietonów. W końcu ich przelotny romans się zakończył. Dziennikarka nie chciała tkwić w czymś, co nie miało przyszłości.

Śmierć Jerzego Pilcha. Joanna Racewicz pożegnała byłego partnera. "Ciągle wspominałam państwa razem"

W 2020 roku media obiegła informacja o śmierci Jerzego Pilcha. 68-letniego pisarza pożegnało wielu znanych Polaków, w tym m.in. Kuba Wojewódzki, Monika Olejnik czy Rafał Trzaskowski. Byłego partnera pożegnała także Joanna Racewicz. Była dziennikarka "Panoramy" opublikowała w sieci ich wspólne czarno-białe zdjęcie z czasów, kiedy byli razem. W opisie umieściła jedynie czarne serce i imię "Jerzy". "Ciągle wspominałam państwa razem... Smutno i pusto" - dodała jedna z internautek.