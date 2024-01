Wiktor Zborowski 19 stycznia w Teatrze 6. Piętro świętował swój jubileusz 50-lecia na scenie. Na evencie pojawili się bliscy artysty - jego żona Maria Winiarska i córka - Zofia Zborowska. Nie zabrakło również śmietanki polskiego show-biznesu. I tak na wydarzeniu bawili się m.in. Joanna Kulig, Magda Umer, Wojciech Malajkat, Zbigniew Zamachowski, Marian Opania, Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, Nina Terentiew oraz Ewa Telega. To właśnie ta ostatnia zrelacjonowała wieczór na facebookowym koncie, gdzie Beata Kawka, znana szerszemu gronu z serialu "Samo Życie", postanowiła zmieszać z błotem Zborowskiego.

Beata Kawka atakuje Wiktora Zborowskiego. Aktor odpowiada

Beata Kawka na facebookowym koncie Ewy Telegi w mało eleganckich słowach wypowiedziała się na temat Wiktora Zborowskiego. Utrzymywała przy tym, że aktor miał być niewierny żonie, z którą stanął na ślubnym kobiercu ponad 47 lata temu. "Och! Ach! Nie pojmuję tych zachwytów… Bo to to fi*t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach… No, chyba że to przyjaciel zwierząt, to co innego…" - pisała Kawka. Jak niedawno pisaliśmy - od czasu publikacji tych słow, telefon Wiktora Zborowskiego nie był dostępny. Wygląda jednak na to, że aktor w końcu postanowił skonfrontować się z medialną awanturą. W rozmowie z portalem se.pl twierdził, że nie widział kontrowersyjnego wpisu koleżanki po fachu. Zapytany o to, czy ma w przeszłości był już skonfliktowany z Beatą Kawką, przyznał, że nigdy nie był z aktorką "szczególnie blisko".

Oczywiście wiem, kto to jest Beata Kawka, bo to jest moje środowisko, ale nigdy nie byliśmy szczególnie blisko. Znamy się po prostu, ale nie chciałbym tego komentować" - powiedział aktor i dodała z klasą: - Nie wiem, o co w tym chodzi, to jest zadziwiające i dosyć przykre - powiedział Super Expressowi.

Maria Winiarska zareagowała na słow Beaty Kawki

Przypomnijmy, że Plotek skontaktował się z żoną Wiktora Zborowskiego - Marią Winiarską. Aktorka z klasą stwierdziła, że nie chce mieszać się w tę aferę. - Nie będę polemizowała i się odnosiła. Nie chcę na takie tematy rozmawiać, w ogóle mnie to nie interesuje i nie będę się w to mieszać - powiedziała naszemu reporterowi.

Beata Kawka zaatakowała Wiktora Zborowskiego. Fot. screen Facebook.com Ewa Telega