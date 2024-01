Witold Paszt od 1978 roku był członkiem kultowego zespołu VOX. Do największych przebojów grupy należą utwory "Bananowy song" oraz Rycz, mała rycz". Muzyk był także jurorem w programie "The Voice Senior". 19 lutego 2022 roku media obiegła przykra wiadomość o śmierci artysty. "Wczoraj, późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej ukochanej żony, odszedł nasz tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, artysta w pełnym znaczeniu tego słowa" - przekazały jego córki na Instagramie. Teraz rodzina piosenkarza zamieściła w sieci wzruszający wpis z okazji Dnia Dziadka. Więcej zdjęć Witolda Paszta znajdziesz w galerii na górze strony.

Witold Paszt na uroczych zdjęciach z wnukami. "Wspomnienie"

Rodzina Witolda Paszta opublikowała na jego oficjalnym profilu na Instagramie wyjątkowe zdjęcia z okazji Dnia Dziadka. Na fotografiach widzimy artystę ze swoimi wnukami, Maciejem i Nadią. Wiemy, że piosenkarz był z nimi mocno związany. - Ja swojej ukochanej wnusi półtorarocznej zawsze codziennie przed snem gram na harmonijce "Moon River" - mówił Paszt w "The Voice Senior". Pod fotografią znalazł się podpis "Dziadzio Wicio". W opisie zamieszczone zostały także hashtagi: "wspomnienie" oraz "Dzień Dziadka". Post spotkał się z ogromnym odzewem fanów wokalisty. "Brakuje Pana Witka w "The Voice". Bardzo brakuje", "Wielki żal", "Brakuje. "The Voice" już nie jest taki sam, ale w niebie był bardziej potrzebny", "Panie Witku, pozostawił pan piękne wspomnienia na tych zdjęciach" - czytamy.

Witolda Paszta był wspaniałym dziadkiem. Jego wnuczka wciąż za nim tęskni

Jakiś czas temu zięć Witolda Paszta, Marek Serdiukow, opowiedział o tęsknocie swojej córki za dziadkiem. Wyjawił, że ciągle szuka z nim kontaktu. - Od rana cichy głosik woła dziadka i podsuwa telefon, żeby do niego zadzwonić. Więc tłumaczę jej, że śpi spokojnie. W lepszym miejscu. W lepszym miejscu z babcią Martą. I w końcu może ją przytulać i całować. A nam pozostaje jedynie tak bardzo, bardzo tęsknić i zazdrościć - mówił w "Super Expressie". ZOBACZ TEŻ: Zamieszanie wokół praw do nazwy zespołu VOX. Córka Witolda Paszta wydała oświadczenie

Witold Paszt z córką Fot. KAPiF.pl