Marcin Hakiel zasłynął w programie "Taniec z gwiazdami". Po wygraniu drugiej edycji z aktorką Katarzyną Cichopek, związał się z nią. Przez lata tworzyli zgrane małżeństwo, ale dwa lata temu nastąpił obrót sprawy. Aktorka odeszła od tancerza i związała się z prezenterem TVP, Maciejem Kurzajewskim. Hakiel związał się z Dominiką. Chętnie dzieli się zdjęciami z ich życia. Internautka postanowiła skomentować dodany przez niego post. Mężczyzna jej odpowiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel nie chce pozować z ukochaną na ściance. Odwołuje się do... Konstytucji

Marcin Hakiel odpowiada na niemiły komentarz

Od jakiegoś czasu na mediach społecznościowych tancerza pokazuje się Dominika. Wcześniej u boku Hakiela była również Dominika. Mężczyzna dba o to, by obserwatorzy byli na bieżąco z jego życiem miłosnym. Zdjęcia pary pojawiają się na Instagramie celebryty coraz częściej. Tym razem poszli o krok dalej i dodali fotografię kobiety z łóżka, co wielu internautów zniesmaczyło. Szczególnie jedną z użytkowniczek, która postanowiła dodać wyczerpujący komentarz:

Jest pan żenujący ...to co pan opowiada na prawo i lewo o swoim małżeństwie, teraz o kolejnym związku to kompromitacja dla pana. Ludzie się rozwodzą, często z powodu zdrady ale trzeba mieć klasę. Ma pan dorastające dzieci, pewnie czytają i słyszą co opowiada pan o ich matce. Czy jest im z tym dobrze? Wysłuchałam ostatniego wywiadu dla Pudelka i pomyślałam sobie - panu nie psycholog jest potrzebny... Do tego obecny wygląd... Ciekawe ile jeszcze kolejnych "Dominik" pokaże pan w swoim łóżku... Czas się opamiętać..

Mocne słowa internautki najwyraźniej trafiły w sedno, gdyż wiele innych osób polubiło tę wypowiedź. Marcin Hakiel rzadko odpowiada na tego typu opinie i praktycznie nigdy nie usuwa niemiłych komentarzy ze strony obserwatorów. Tym razem celebryta postanowił, że odniesie się do tych słów.

Pani Bogusiu, może mnie pani obrażać ile ma pani ochotę, polecam techniki relaksacyjne, odnalezienie wewnętrznego spokoju jest na prawdę kojące - odpisał Hakiel.

Marcin Hakiel nie widuje się z byłą żoną

Jak wiadomo, Cichopek i Hakiel mają ze sobą dwójkę dzieci - syna Adama i córkę Helenę. Sąd przyznał im naprzemienną opiekę, więc oboje zajmują się swoimi pociechami. Tancerz wyznał, że nie rozmawia ze swoją byłą żoną i nie odbył z nią żadnej rozmowy, która wyjaśniłaby sytuację między nimi. "My się w ogóle nie widujemy. Mamy wszystko z mamą moich dzieci rozpisane co do dnia i godziny (...) Właściwie nic nie musimy już ustalać, więc żadnego kontaktu już nie mamy" - zaznaczył. Podczas rozmowy z Pudelkiem dodał także: "Na nic nie czekam. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy ze sobą rozmawiać".

Marcin Hakiel myśli o unieważnieniu ślubu kościelnego z Katarzyną Cichopek. 'Prosiłem panią mecenas, żeby mi to przedstawiła' Hakiel unieważni ślub kościelny z Cichopek? fot. kapif