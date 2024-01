Andrzej Duda od kilku tygodni jest w kręgu szczególnego zainteresowania mediów. Prezydent zainterweniował w sprawie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których ułaskawił w 2015 roku, choć jak się okazało, nie ma to swojej mocy prawnej. Teraz zamieszanie w tej sprawie robi się jeszcze większe, gdyż Duda stwierdził, że ułaskawi ich ponownie. Mówił o innym trybie, lecz sam pogubił się w swoich słowach. Radomir Wit postanowił dodać wpis, w którym drwi ze słów prezydenta.

Dziennikarz TVN24 kpi ze słów Andrzeja Dudy

Sprawa skazanych za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej byłego szefa CBA i jego zastępcy to najważniejszy element obecnej polityki. Prezydent najpierw uznał, że ułaskawienie z 2015 roku ma swoją moc prawną, choć wielu profesorów prawa przekonywało, że tak nie jest. Kilka dni temu Andrzej Duda stwierdził, że wszczyna ponowne postępowanie ułaskawiające wobec Kamińskiego i Wąsika. Duda podkreślał, że Kamiński "jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej" i oczekuje, że Adam Bodnar, obecny Minister Sprawiedliwości, wypuści obu więźniów na wolność. Tak się jednak nie stało.

Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - stwierdził Duda.

Te słowa mogły zasugerować, że prezydent zmieni zdanie co do metody ułaskawienia, jednak szef jego gabinetu stanowczo temu zaprzeczył. Marcin Mastalarek zaznaczył, że zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, czekają na decyzję prokuratora generalnego. Z tego powodu dziennikarzTVN24, Radomir Wit, postanowił dodać wpis na platformie X.

Mam nadzieję, że prezydent chociaż sam siebie rozumie. Skoro cała reszta źle rozumie, co prezydent chciał dać do zrozumienia

Andrzej Duda zaliczył kolejną wpadkę językową

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pojawił się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Przyznał, że nie przygotował wypowiedzi w języku angielskim i zaznaczył, że będzie się wypowiadał w języku ojczystym. Powiedział: "I would like to answer in my mother tongue Polish", co wielu mogło usłyszeć jako "motherf****ng Polish". Eksperci są zdziwieni, że Andrzej Duda nie ćwiczy angielskiego i doradzają, by poprawił swoją wymowę, gdyż wielu może go źle zrozumieć.

