Zofia Zborowska-Wrona spodziewa się drugiego dziecka. Z mężem, Andrzejem Wroną, wychowują już prawie trzyletnią córkę, Nadzieję. Ostatnio kobieta pojawiła się w Teatrze 6. piętro, by celebrować 50-lecie pracy ojca, Wiktora Zborowskiego. Postanowiła opowiedzieć Plejadzie, jakim dziadkiem jest jej tata, który od tylu lat pracuje jako aktor.

Zofia Zborowska-Wrona opisuje Wiktora Zborowskiego w roli dziadka

Niedawno aktorka postanowiła ogłosić, że kolejny raz będzie mamą. Podobnie jak wcześniej, spodziewa się córki. Jej rodzice to również aktorzy - Maria Winiarska oraz Wiktor Zborowski. Ojciec jest jednym z najbardziej charakterystycznych i najpopularniejszych artystów w kraju. Przyszła mama postanowiła opowiedzieć, jaki jest w roli dziadka.

Obserwatorzy Zborowskiej na Instagramie poznali jej córkę Nadzieję, choć nigdy nie zobaczyli jej twarzy. W związku z Dniem Dziadka, portal Plejada postanowił zapytać aktorkę, jaki dla wnuczki jest Wiktor Zborowski. Kobieta nie owijała w bawełnę i postanowiła szczerze opowiedzieć, jakim dziadkiem jest jej tata.

Takim internetowym. Jest fajnym dziadkiem, czułym dziadkiem. Im Nadzieja jest starsza, tym mają lepszy kontakt. Ale nie jest aż tak obecny może, jak ja bym chciała. Ale też tata ma już swoje lata, więc też mu to wybaczam - wyznała.

Zofia Zborowska-Wrona opowiedziała o swoim tacie

Przy okazji jubileuszu, aktorka odpowiedziała, jak wspomina bogatą karierę ojca. Szczególnie, że doskonale pamięta ją z perspektywy dziecka. Była niezwykle podekscytowana ze względu na to, że Zborowski mówił głosem wielu postaci z bajek, m.in. Mufasy w animacji "Król Lew" czy Obeliksa z serii filmów o Asteriksie i Obeliksie. Jak sama podkreśla, jako dziecko nie przywiązywała wagi do jego wybitnych ról w "C.K. Dezerterzy" czy "Ogniem i mieczem".

Podkreśliła, że od ojca nauczyła się naprawdę wiele. Ma po nim poczucie humoru i dystans do świata. Zborowski przekazał jej także to, by kochać zwierzęta. Stwierdziła także, że tata nauczył ją, by szanować ludzi. "Mówił, że jak się wspinasz po drabinie sukcesu, to żeby bardzo dobrze traktować wszystkich tych ludzi, których mijasz po drodze, bo będziesz też ich mijać, jak będziesz spadać z tej drabiny".

