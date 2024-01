Izabela Janachowska karierę zaczynała w "Tańcu z Gwiazdami". To właśnie na planie programu poznała męża, biznesmena Krzysztofa Jabłońskiego. Później tancerka zaczęła się spełniać w roli ekspertki ślubnej. Znana jest nie tylko z programów telewizyjnych, ale też z działalności w sieci. Na kanale na YouTubie przeprowadza wywiady z gwiazdami na temat ślubów, jednak nie brakuje też treści lifestyle'owych. Janachowska często dzieli się kadrami z życia prywatnego, w tym także z apartamentu, do którego przeprowadziła się z rodziną pod koniec 2022 roku. Naszą uwagę przykuła łazienka. Jest luksusowo.

Łazienka Izabeli Janachowskiej. Złoto i marmury

Izabela Janachowska na jednym z filmów na kanale na YouTubie pokazała, jak układa włosy. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak wygląda jej łazienka. W oczy rzucają się przede wszystkim złote krany i marmurowe szafki. Kosmetyki ekspertka ślubna trzyma w eleganckich pojemnikach. W pomieszczeniu nie brakuje dużych luster. To, co przyciąga uwagę to oświetlenie, składające się z drobnych, pozłacanych lamp. Na nagraniu Izabela Janachowska w pewnym momencie się odwróciła, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć drugą część łazienki, a dokładniej przezroczystą wannę, na której także znajdują się złote elementy. Więcej zdjęć pomieszczenia znajdziecie w galerii na górze strony.

Izabela Janachowska odchodzi z "Tańca z Gwiazdami"

W ostatnim czasie mogliśmy oglądać Izabelę Janachowską nie w roli tancerki, a współprowadzącej "Taniec z Gwiazdami". Nie zobaczymy jej jednak w nowej edycji. Z oświadczenia gwiazdy wynika, że sama zdecydowała o odejściu z show.

"'Taniec z Gwiazdami' to program, który pokochałam całym sercem - najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce. Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do was z nowymi projektami" - pisała na Instagramie. Więcej przeczytacie tutaj.

