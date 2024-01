Nie żyje dziadek Bedoesa. Pożegnał go we wzruszającym poście

Bedoes postanowił podzielić się ze swoimi obserwatorami bardzo smutną wiadomością. W Dzień Dziadka zmarła jego bliska osoba. Chodzi o jego dziadka Leszka. W ramach podziękowania mu za to, co dla niego zrobił, postanowił dodać emocjonalny wpis, w którym opisuje, jak bardzo byli ze sobą zżyci. Fani i znane osoby ślą do rapera słowa wsparcia i kondolencje.

Bedoes dodał emocjonalny post

Właśnie w Dzień Dziadka raper musiał pożegnać niezwykle bliską mu osobę, z którą powinien celebrować to święto. Bedoes opublikował na Instagramie wpis, w którym dziękuje swojemu dziadkowi Leszkowi za to, że zawsze dla niego był i wspierał go w drodze do kariery. "Dziadek zawoził mnie na moje pierwsze klipy, koncerty i wierzył we mnie jak nikt. O pierwszym milionie wyświetleń dowiedziałem się od niego, cały czas pisał tylko z gratulacjami, a o wyróżnieniach wiedział wcześniej, niż ja sam". Raper podkreślił, że dziadek był niezwykle skromnym człowiekiem.

[...] nigdy się nie wywyższał, potrafił rozbawić do łez, przytulić, pocieszyć, ale też nigdy nie pozwolił skrzywdzić swojej rodziny i był człowiekiem swojego słowa, który większość swojego życia spędził na dbaniu o bliskich.

Bedoes podkreślał rolę dziadka w swoim życiu

Muzyk wyjaśnił, że zdecydował się opublikować tę informację ze względu na fakt, że wielu jego fanów znało dziadka Leszka i miało świadomość, jak wielką rolę odgrywał w jego życiu. Podkreślił, że ma nadzieję spotkać zmarłego, który na pewno patrzy teraz na niego z góry. Raper zaznaczył, że czas to najcenniejsze, co możemy dać najbliższym.

Odszedł w Dzień Dziadka, bo był Dziadkiem w pełnym tego słowa znaczeniu, ale był również moim tatą, bratem i przyjacielem - wyznał.

Bedoes nie zapomniał docenić lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy do końca czuwali przy jego dziadku. Wspomniał również o osobach, które oferowały mu swoją pomoc i im także podziękował. Kondolencje raperowi złożyli fani i znane osoby. Aktor Maciej Musiał napisał: "Bardzo mi przykro Borys. Znam ten ból. Tulę mocno". Post skomentował również pisarz Jakub Żulczyk: "Moje kondolencje. Moi obaj dziadkowie już nie żyją, dużo bym dał by dzisiaj z nimi porozmawiać", a także raper Mr Polska "Jesteśmy z tobą bracie".

