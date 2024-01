Kilka dni temu Wiktor Zborowski obchodził 50-lecie pracy artystycznej w Teatrze 6 piętro. To wywołało niespodziewany wpis ze strony Beaty Kawki. Gdy ich koleżanka po fachu - Ewa Telega - zamieściła w sieci zdjęcie z benefisu Zborowskiego na Facebooku, Kawka pozwoliła sobie w komentarzach użyć publicznie w odniesieniu to niego kilku mocnych zdań. "Och, ach! Nie pojmuję zachwytów. Bo to f**t zdradzający permanentnie swoją żonę. Łasy na młode aktorki, takie jak ja przed laty, na kabaretowych trasach. No chyba, że to przyjaciel zwierząt, to co innego" - napisała znana z "Samego Życia" serialowa Dona. Co na ten temat uważa Maria Winiarska, czyli żona oskarżonego Wiktora Zborowskiego? Zapytaliśmy ją o to.

Żona Wiktora Zborowskiego komentuje zarzuty Beaty Kawki

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski są razem od 54 lat, a małżeństwem od 48. Choć Beata Kawka spróbowała właśnie - niczym demoniczna Dona, którą grała w "Samym Życiu" - namącić w ich związku, na aktorce jej rewelacje nie robią wrażenia. Gdy zapytaliśmy ją, czy to zdementuje, nie zdecydowała się na to. Zamiast tego, powiedziała nam: - Nie będę polemizowała i się odnosiła. Nie chce na takie tematy rozmawiać, w ogóle mnie to nie interesuje i nie będę się w to mieszać - stwierdziła z klasą. Telefon Wiktora Zborowskiego do czasu napisania naszego artykułu był niedostępny.

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski na ściance. Fot. Kapif.pl

Maria Winiarska podsumowała małżeństwo z Wiktorem Zborowskim

Swego czasu Maria Winiarska opowiadała w "Fakcie" o swoim małżeństwie. Przypomnijmy, że para doczekała się dwóch córek: Zofii i Hanny. - U nas zaczęło być lepiej, jak córki się wyprowadziły. Wtedy jeszcze bardziej się z Wiktorem do siebie zbliżyliśmy, bo zostaliśmy sami z trzema psami - zwierzyła się aktorka i zapewniła, że uwielbia spędzać chwile sam na sam z mężem. - Wreszcie znaleźliśmy czas, żeby być razem, pójść na spacer, porozmawiać. Poza tym uważam, że teraz młodym jest trudniej. Kiedyś było spokojniej, nawet z pracą było łatwiej, nie było takiego pędu - podsumowała. Komentarz Beaty Kawki o Wiktorze Zborowskim przeczytasz poniżej.

Beata Kawka zaatakowała Wiktora Zborowskiego. Fot. screen Facebook.com Ewa Telega