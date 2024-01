Tak dziś wygląda grób Natalii Madejczyk z "You Can Dance". Przykry widok

Natalia Madejczyk wystąpiła w pierwszej edycji programu "You Can Dance". Jurorzy i widzowie byli pod wrażeniem jej ogromnego talentu. Później tancerka pracowała w Operze Bałtyckiej w Gdańsku i Teatrze Muzycznym w Gdyni. 21 czerwca 2022 roku media obiegła smutna wiadomość o śmierci Natalii Madejczyk. Informację przekazał zwycięzca pierwszej edycji programu "You Can Dance" oraz juror, Maciej Florek. Gwiazda zmarła w wyniku obrażeń po pożarze w jednej z kamienic. Pogrzeb tancerki odbył się 15 lipca 2022 roku. Została pożegnana przez tłumy. Jak dziś wygląda jej grób?

Natalia Madejczyk została pochowana w Łodzi. Jej mogiła prezentuje się skromnie

Natalia Madejczyk została pochowana na Cmentarzu Starym w Łodzi. Przed pogrzebem jej siostra poprosiła, aby przynieść na ceremonię polne lub ogrodowe kwiaty i ozdobić nimi grób tancerki. Żałobnicy mieli także ubrać się na kolorowo. Jak dziś wygląda mogiła gwiazdy? Wszystko wskazuje na to, że mało kto ją odwiedza. Obfite opady śniegu przyczyniły się do tego, że jest praktycznie w całości pokryta puchem. Na próżno szukać na niej również dekoracji. Na grobie widać jedynie znicze, które już dawno zostały wypalone, oraz wyschnięte kwiaty. Chociaż od pogrzebu minęło już dużo czasu, to na mogile tancerki nie ma także płyty, a jedynie krzyż z tabliczką.

Grób Natalii Madejczyk Fot. @zasluzylinapamiec / Instagram

Natalia Madejczyk była gwiazdą "You Can Dance". Pożegnał ją Michał Piróg

Michał Piróg opublikował wzruszający post, w którym pożegnał Natalię Madejczyk. "Śpij spokojnie, aniele piękny. Mogę tylko pytać czemu, czemu teraz, czemu ty. Obudziłem się o 1:47 i już nie zmrużyłem oka. Moje serce pęka. Czemu musimy być świadkami, kiedy opuszczają nas tak piękne dusze. Natalio, mogę ci obiecać, że jeszcze zatańczymy. Dzisiaj zadzwoniła Małgosia, że mamy znów zaproszenie do Londynu (to był taki świetny czas razem). Twój udział w programie, byłaś jego najjaśniejszą gwiazdą. Będę cię wypatrywać w oczach wszelkich istot, by raz jeszcze się do ciebie uśmiechnąć, popatrzeć i powiedzieć, jak ciebie wszystkim brakuje. Do zobaczenia. Teraz odpocznij chwilkę i wróć do nas" - napisał.