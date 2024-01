W sieci pojawiła się niezwykle przykra informacja. 17 stycznia 2024 roku odeszła Maria Krawczyk-Gołas. Kobieta miała 88 lat. Była ukochaną gwiazdy komedii Barei. Jej ukochany grał między innymi w "Brunecie wieczorową porą" czy "Alternatywach 4". Żona Wiesława Gołasa spocznie u jego boku na Starych Powązkach. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 24 stycznia w kościele pw. św. Boromeusza na warszawskich Powązkach.

Maria Krawczyk-Gołas nie żyje. Żona słynnego aktora miała 88 lat

Maria i Wiesław Gołasowie przeżyli ze sobą aż 40 lat. Aktor był po uszy zakochany w swojej żonie. - Gdyby nie Marysia, pogubiłbym się. Żyję tylko dzięki niej. Jestem wielkim szczęściarzem, bo spotkałem Marysię, kobietę, która nie dość, że mnie kocha, to w dodatku jest moim najlepszym przyjacielem. To rzadkie połączenie - mówił o ukochanej Gołas w jednym z wywiadów. Maria Krawczyk-Gołas odeszła niespełna trzy lata po swoim mężu. Wcześniej przez długi czas nie mogła pogodzić się z jego śmiercią. Regularnie odwiedzała jego grób. Wynajęła nawet specjalistyczną firmę, która co weekend zajmowała się nagrobkiem. - Trudno jest mi nawet rozmawiać o tym. Ciężko mi bez niego - wyznała w rozmowie z "Super Expressem" rok po śmierci Wiesława Gołasa. Maria i Wiesław Gołasowie wiele lat temu wykupili kwaterę w spokojniejszej części cmentarza. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Maria Krawczyk-Gołas i Wiesław Gołas

Kim był Wiesław Gołas? Aktor zmarł w 2021 roku

Wiesław Gołas zmarł w 2021 roku. Rok wcześniej doznał udaru. Niedługo przed śmiercią aktor miał kolejny wylew. Wówczas został zabrany z Domu Artystów Weteranów Scen Polskich do szpitala. Niestety, nie udało się go uratować. Wiesław Gołas zdobył wykształcenie aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Przez lata związany był z Teatrem Dramatycznym i Teatrem Polskim. Dał się poznać jako Tomek w serialu "Czterej pancerni i pies". Występował również w takich produkcjach, jak "Alternatywy 4" czy "Hydrozagadka". W 2009 roku otrzymał Złoty Medal "Gloria Artis". Po raz ostatni wystąpił na dużym ekranie w komedii "Szabla od komendanta" w 1995 roku.

Maria Krawczyk-Gołas i Wiesław Gołas