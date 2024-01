Influencerka zagłodziła psa na śmierć. Co o niej wiadomo? Doczekała się kary od sądu

Suczka trafiła do Ekostraży w 2021 roku. "Była zagłodzonym kościotrupem. Miała tylko rok, a wyglądała na 14 lat. Dodatkowo cierpiała z powodu ciężkiego zapalenie płuc, walczyła o każdy oddech. Mimo niepowietrznych płuc, silnej duszności, do końca walczyła, rzucając się na podawane strzykawką specjalne odżywki" - dowiadujemy się od aktywistów. Za ten tragiczny stan odpowiedzialni są Kamila J., nazywana influencerką oraz jej partner, którzy w 2024 roku doczekali się kary za haniebny czyn. W sieci jednak na próżno szukać informacji na temat dawnej działalności kobiety pochodzącej z Wrocławia. Niewiele wiadomo na jej temat.

Kamila J. z partnerem zgotowała piekło dla psa. Czeka ich sporo pracy

Mimo szybkiej transfuzję krwi Suzi nie udało się uratować. Tragedia obiegła całą Polskę, a sytuacji nie poprawiał fakt, że Kamila J. działała jako osoba publiczna - relacjonowała swoje życie w sieci, pokazując suczkę w mediach społecznościowych. Stanem zwierzęcia zaniepokoili się internauci, aż finalnie sprawa trafiła do Ekostraży. W wyroku ustalono, że dawni właściciele Suzi głodzili pupila i nie poddali żadnemu leczeniu. Suczka miała zaawansowaną infekcją płuc, która doprowadziła ją do zgonu. Co finalnie spotkało Kamilę J. i jej partnera? Sąd zadecydował o dziesięciu miesiącach ograniczenia wolności dla tej dwójki poprzez nieodpłatne wykonywanie prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Do nowych obowiązków pary należy między innymi sprzątanie ulic. Ponadto dawni właściciele Suzi przez pięć lat nie mogą posiadać psa czy kota i muszą uiścić kwotę czterech tysięcy zł na rzecz Ekostraży. Internauci są wstrząśnięci tą sprawą, co widać po komentarzach w sieci. "Co to za patologia", "Jak można patrzeć na takie cierpienie? Przecież ten pies musiał błagać o jedzenie" - czytamy.

Suczka Suzi, która została zagłodzona Ekostraż

Ekostraż: Jesteśmy zadowoleni z wyroku

Aktywiści dali do zrozumienia na Facebooku, że są zgodni z wyrokiem sądu. "Jesteśmy zadowoleni z wyroku, bo jest natychmiast wykonalny, uciążliwy, wstydliwy i dolegliwy dla obu sprawców. Alternatywą była kara pozbawienia wolności 'w zawiasach', czyli żadna kara" - oznajmili. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.