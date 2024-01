Marcin Hakiel jest szaleńczo zakochany i dba o to, aby ta informacja nikomu nie umknęła. Jego nowa partnerka, Dominika, w przeciwieństwie do poprzedniej ukochanej, również Dominiki, nie ukrywa swojego wizerunku i chętnie pozuje do zdjęć. W mediach społecznościowych tancerza zaroiło się od wspólnych romantycznych scen. Ba! Celebryta poszedł o krok dalej i ostatnio pochwalił się gorącym ujęciem w windzie. Odważne zdjęcie nie spodobało się jednak internautom, którzy nie kryli zdegustowania poczynaniami Hakiela. Były partner Katarzyny Cichopek nie przejmuje się jednak słowami krytyki i robi swoje. Tym razem zdradził sekrety alkowy. Tancerz właśnie pokazał swoją ukochaną w łóżku.

Marcin Hakiel baraszkuje z ukochaną w sypialni. "Moje dziewczyny"

Marcin Hakiel w ujęciach prosto z sypialni ma już całkiem dużą wprawę. W 2022 zdradził kolor swoich bokserek, kiedy publikował zdjęcia z hotelu. Na tym nie koniec. Pod koniec 2023 roku opublikował już nagranie z łózka, gdzie ukochana robi mu masaż stóp. Hakiel pokazał wtedy partnerkę w wersji sauté. - Co robisz skarbie, łobuzie? - dopytywał wpatrzoną w telefon ukochaną. Wtem Dominika chwyciła go za nogę. - Masuję ci stopy - odparła zadowolona. Romantycznie? Jeśli zastanawialiście się, co słychać w sypialni Hakiela, to mamy najnowsze wieści. Tym razem Marcin Hakiel pokazał zawiniętą w pościel ukochaną, która trzyma na rękach kotkę. "Moje dziewczyny" - napisał dumnie. Zdjęcie znajdziecie na dole strony. Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać.

Marcin Hakiel jak Kanye West? "Skandalista z ciebie"

W komentarzach pod najnowszą publikacją Hakiela znowu zawrzało. Nie da się ukryć, że tancerz, publikując intymne ujęcia, sam rzuca się na pożarcie. "Marcin to taki Kanye West polskich mediów trochę. Skandalista z ciebie", "Jaki jest cel takich foto?", "Chyba tylko po to, by Kasia widziała, że i u was miłość kwitnie" - czytamy w komentarzach. Wygląda jednak na to, że niespecjalnie ruszają go takie przytyki. Hakiel i jego ukochana skupiają się na sobie i łączącym ich uczuciu. Niedawno para zdecydowała się nawet na wspólny tatuaż z inicjałami. Więcej przeczytasz tutaj.