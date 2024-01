Pierwsze zdjęcia Elona Muska na podkrakowskim lotnisku w Balicach pojawiły się w mediach tuż po jego przylocie. Biznesmen przybył do Polski na zaproszenie Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego (EJA), o czym kilka dni wcześniej informował Bloomberg. Musk ma wziąć w udział w sympozjum na temat antysemityzmu.

Elon Musk w Polsce. Jaki jest cel jego wizyty?

Podczas sympozjum w Krakowie Elon Musk ma uczestniczyć w dyskusji z prawicowym publicystą Benem Shapiro, która dotyczyć będzie antysemityzmu w internecie. Miliarder weźmie udział także w ceremonii, która w dniach 22 i 23 stycznia odbywa się w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz. Wydarzenie zostało zaplanowane krótko przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który przypada 27 stycznia. Wizyta Muska w Polsce związana jest z oskarżeniami o antysemityzm, które padły wobec niego w listopadzie ubiegłego roku. Biznesmen na portalu X zgodził się wówczas z wpisem użytkownika, który twierdził m.in., że społeczność żydowska szerzy "nienawiść przeciwko białym". Musk przeprosił za swoje zachowanie niedługo później. Zapowiedział także chęć odwiedzenia Auschwitz podczas rozmowy z szefem EJA rabinem Menachemem Margolinem.

Jak informuje rmf24.pl, wizytę Elona Muska w Polsce 19 stycznia potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Zapowiedział również, że on także będzie obecny na kongresie w Krakowie. Szejna dodał też, że być może pojawią się na nim przedstawiciele rządu lub inni politycy. Wiceszef MZS podkreślił, iż najważniejszy jest poruszony podczas wydarzenia temat. "Wszyscy dostrzegają, jak wielkim zagrożeniem dla demokracji, praw człowieka, dla UE jest nacjonalizm, populizm, rasizm, i wszelkie przejawy ksenofobii, nienawiści człowieka do człowieka" - przekazał. Z medialnych doniesień wynikało wcześniej, że Elon Musk miał w planach także spotkanie z Lechem Wałęsą. W poniedziałek rano okazało się, że nie dojdzie ono jednak do skutku. Jak donosi Onet, powodem jest stan zdrowia byłego prezydenta, który przechodzi rehabilitację.