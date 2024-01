Grzegorz Braun pod koniec 2023 roku postanowił zgasić gaśnicą proszkową menorę chanukową w Sejmie. Poseł szybko spotkał się z konsekwencjami swoich czynów. - Prezydium Sejmu ukarało Brauna maksymalnym wymiarem kary, jaką miało do dyspozycji. Zostanie więc on - po wykluczeniu oczywiście z obrad Sejmu, bo to pierwsza i dotkliwa kara - zwłaszcza w tych ważnych momentach ukarany odebraniem połowy uposażenia poselskiego na okres trzech miesięcy i całości diety parlamentarnej przez pół roku. - To najwyższa kara, jaką mogliśmy zastosować i nie mieliśmy co do niej wątpliwości - oświadczył marszałek Hołownia. Braun stał się wskutek wspomnianego czynu twarzą memów i przede wszystkim został mocno skrytykowany. Nie zabrakło przy tym wyjątków, jaki stanowi jedna z influencerek. Za poparcie posła może mieć poważne problemy.

Tiktokerka pochwalała skandaliczny czyn Brauna. OMZRiK zgłasza zawiadomienie w jej sprawie

Natalia Ruś występująca w sieci pod pseudonimem "Najjjka" zgromadziła swoimi często kontrowersyjnymi wyznaniami na TikToku ponad pół miliona obserwatorów. Wprost mówi, że jest katoliczką i o tym, jakie ma podejście do relacji damsko-męskich. Na jej profilu nie zabrakło także stanowiska w sprawie głośnego zachowania Brauna. Influencerka w związku z tym trafiła pod lupę Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Placówka podejrzewa u "Najjjki" popełnienie przestępstwa.

Publicznie pochwalała antysemicki atak w sejmie - zawiadomiliśmy prokuraturę. Informujemy, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przesłał do Prokuratury Rejonowej w Rybniku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kato celebrytkę Natalię Ruś pseudonim "Najjjka". Kobieta publicznie pochwalała antysemicki atak, którego w Sejmie RP dopuścił się prorosyjski polityk z "Konfederacji" Grzegorz Braun. W Polsce publiczne pochwalanie czynu zabronionego lub zbrodni jest poważnym przestępstwem. Za które grozi do do 3 lat bezwzględnego pozbawienia wolności - czytamy na X ośrodka.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ma sporo do zarzucenia tiktokerce

"Natalia Ruś wielokrotnie w internecie chwaliła Grzegorza Brauna za to, że zaatakował wyznawców innej religii. Wykrzykiwała, że ceni sobie takie krzywdzenie innych ludzi, bo jej zdaniem w polskim Sejmie powinien dominować katolicyzm" - czytamy w dalszej części wpisu. Ośrodek przytoczył ponadto sytuacje związane z tiktokerką z przeszłości. Incydent z Braunem nie jest jej pierwszym skandalem. "W przeszłości Natalia Ruś, pseudonim 'Najjjka', była już nieprawomocnie skazana na pięć miesięcy ograniczenia wolności za przestępstwa motywowane rasizmem. Wtedy wziął ją w obronę Zbigniew Ziobro, który wycofał z sądu akt oskarżenia przeciwko 'Najjjce'. Ziobro znany był z tego, że ochraniał faszystów, neonazistów i członków skrajnej prawicy. Natalia Ruś po wycofaniu przez Ziobrę aktu oskarżenia nie została jednak uniewinniona lub oczyszczona z zarzutów. Śledztwo przeciwko niej cały czas jest w prokuraturze i nasz Ośrodek wkrótce złoży wniosek o jego wznowienie. To oznacza, że 'Najjjka' może spodziewać się dwóch postępowań prokuratorskich w najbliższym czasie" - tak brzmi dalsza część wpisu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

