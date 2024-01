Karolina Pajączkowska pożegnała się z TVP wiosną ubiegłego roku. Media rozpisywały się wtedy o konflikcie między dziennikarką a ówczesnym szefem, Michałem Adamczykiem. Wygląda na to, że prezenterka zdołała już znaleźć nowe miejsce pracy, czym nie omieszkała się pochwalić na TikToku. Pajączkowska opowiedziała o swojej karierze w różnych językach i zapowiedziała zupełnie nowy projekt. Czym będzie się zajmować? Więcej zdjęć dziennikarki znajdziesz w galerii na górze strony.

Karolina Pajączkowska otworzyła się przed widzami. "Ludzie nazywali mnie pustą lalą"

Dziennikarka rozpoczęła swoje wystąpienie w języku angielskim. - Pozwólcie, że opowiem wam moją historię. Przez większość mojego życia zabierałam głos w tematach uczciwości, szacunku i potrzeby zapewnienia ludzkości godności. Oczywistą ścieżką kariery było dla mnie zostanie dziennikarką. (...) Ludzie nazywali mnie pustą lalą, atencjuszką lub Bóg wie, czym jeszcze. Później kontynuowała w języku hiszpańskim. - Jako reporterka odwiedziłam kilkadziesiąt krajów i relacjonowałam najważniejsze wydarzenia ze świata. Zrobiłam dziesiątki reportaży i film dokumentalny o zbrodniach popełnianych w trakcie wojny w Ukrainie - tłumaczyła. Potem Pajączkowska nagle zaczęła mówić po francusku - Po dziesięciu latach pracy w polskich mediach zrozumiałam, że jestem dziennikarzem niezależnym. Chcę państwu pokazać, że liczy się tylko prawda. Liczy się wiedza, a nie propaganda. Zasługujemy na fakty, nie na opinie - wyznała. Później opowiedziała o swoim nowym programie.

Karolina Pajączkowska wzięła sprawy w swoje ręce. Tym teraz będzie się zajmować

Na koniec prezenterka powróciła do języka polskiego i zapowiedziała swój nowy projekt - W tym miejscu chciałabym państwa serdecznie zaprosić do oglądania mojego programu. Przedstawiać w nim będę najważniejsze zagadnienia z dziedziny polityki międzynarodowej, aktualne wydarzenia i dyskusje z ekspertami - wyjawiła dziennikarka. Więcej szczegółów poznamy z pewnością już niedługo. Co myślicie o pomyśle Pajączkowskiej? ZOBACZ TEŻ: Pajączkowska spotka się w sądzie z Adamczykiem. Odpiera ataki o wygórowane zarobki w TVP

