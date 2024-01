Jedni po rozwodzie drą ze sobą koty, a drudzy potrafią ze sobą działać na płaszczyźnie artystycznej. Przykładem takiej relacji jest dawny duet Beata Kozidrak i Andrzej Pietras. Założyciele Bajmu nie chcieli bowiem, aby koniec ich miłości przerwał karierę muzyczną. Udzielili ostatnio wywiadu, w którym rozwiali wszelkie wątpliwości co do kontynuowania zobowiązań zawodowych po rozwodzie.

Beata Kozidrak wciąż współpracuje z byłym mężem. "Dużo ze sobą rozmawialiśmy"

- Cały czas działacie razem, przyjeżdżacie razem. Wyglądacie na ludzi trzymających sztamę... Jak się pracuje po rozwodzie? Widzę jedno, ale nie wiem, może trzymają was tylko biznesy? To wymaga pewnej mądrości i przekroczenia pewnych granic, bo macie swoje osobne życia, pewnie i związki, inne relacje - powiedział do dawnych małżonków prezenter Radia Zet. - Tak samo, tylko na odległość - wtrącił Andrzej Pietras. Beata Kozidrak nie zwlekała z odpowiedzią.

Ale to nie przeszkadza nam pracować ze sobą, ponieważ zawsze byliśmy wizjonerami, dużo ze sobą rozmawialiśmy, snując plany, jak zaskoczyć publiczność, w którą stronę pójść... - oznajmiła.

Andrzej Pietras odniósł się do współpracy z byłą żoną

Współzałożyciel Bajmu nie mógł powstrzymać się od komentarza. - Muzyka to nie jest nasza praca, tylko pasja. Rozdzieliliśmy nasze życie prywatne, które poszło troszeczkę inaczej, prawda? Ale pasję zostawiliśmy - wyznał. Dawniej wokalistka również wypowiadała się o rozstaniu z Pietrasem bez negatywnego wydźwięku. - Rozwodu nie traktuję w kategorii bolesnych doświadczeń, był raczej wyprostowaniem mojego życia. Myślę, że powinnam się na to zdecydować dużo wcześniej - wspomniała w rozmowie z "Faktem". Co więcej - artystka odzyskała po rozwodzie radość życia i wiele zmieniła. - Poukładałam sobie życie na nowo i jestem szczęśliwa, bo sama decyduję o sobie, ale nie zamykam się też na miłość. Jestem taką artystką, która musi być zakochana, żeby tworzyć. [...] Myślę, że najlepszym kosmetykiem dla kobiety jest poczucie, że jest kochana. Chciałabym przekazać szczególnie kobietom, że jak widać na moim przykładzie, nigdy nie jest za późno na miłość, ani na zbudowanie szczęścia. Wiek nie ma tu znaczenia! - dodała gwiazda. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

