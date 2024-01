Beata Kozidrak do tej pory występowała w mediach w długich, blond włosach z objętością. Często stawiała na loki czy subtelne fale. Wielokrotnie pokazywała się ponadto w peruce. Obecnie artystka stawia na powiew świeżości, ponieważ skróciła swoje naturalne pasma i nadała im innego koloru.

Beata Kozidrak w krótszych włosach. Nowy rok, nowa ja

Wokalistka postanowiła mocno pocieniować pasma na długości oraz grzywkę, dzięki czemu uzyskała jedną z najmodniejszych fryzur ostatnich miesięcy. Tym samym dodała włosom lekkości, co zostało pozytywnie odebrane w sieci. Fani chwalą szczególnie nowy kolor włosów artystki, czyli ciemny blond. "Koloryzacja dobrana rewelacyjnie", "Pięknie", "Jest moc" - czytamy w komentarzach na Instagramie. Warto dodać, że podobną fryzurę nosi od lat Joanna Przetakiewicz. Projektantka uwielbia długie, mocno pocieniowane pasma oraz grzywkę z objętością. Co sądzicie o tej fryzurze?

Beata Kozidrak jest za medycyną estetyczną?

Gwiazda uwielbia o siebie dbać i jak się okazuje, nie jest przeciwniczką sięgania po usługi specjalistów. W jednym z wywiadów wspomniała o podejściu do medycyny estetycznej, o czym wiele sław niechętnie się wypowiada. - Każda z nas chce wyglądać dobrze, chyba nie znam takiej kobiety, która chciałaby wyglądać źle - wyznała w rozmowie z Party. - Nie będę się starzeć z godnością, będę z godnością wydawać pieniądze na to, żeby zatrzymać jak najdłużej urodę - dodała następnie artystka. Kozidrak pamięta jednak o umiarze przy korzystaniu z dobrodziejstw medycyny estetycznej. - Bez przesady. Nie chodzi o zmianę rysów twarzy. Są fajne zabiegi upiększające, które można swobodnie robić - wspomniała. Dodała także, że stawia na sprawdzoną specjalistkę od zabiegów. Osoba z bliskiego otoczenia gwiazdy dba o jej urodę, co Kozidrak szczególnie ceni. - Tak, ja mam przyjaciółkę, która jest kosmetolożką i fantastycznie masuje twarz, szyję. Wprowadza mi mikstury do skóry, żeby była naprężona i odświeżona. Ja mam naprawdę fajnie - podsumowała wokalistka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

