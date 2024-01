Danuta Martyniuk coraz chętniej udziela się na tematy związane z polityką. Facebook żony wykonawcy disco polo zaroił się w ostatnim czasie od materiałów prześmiewczych względem Donalda Tuska, jak i rządzących po wyborach polityków. Martyniuk nie ukrywa swojego wsparcia dla partii Prawo i Sprawiedliwość oraz niechęci wobec ostatnich zmian w TVP. W ostatnim czasie dała upust negatywnym emocjom, kiedy jej aktywność na Facebooku skomentowała jedna z internautek.

Danuta Martyniuk zaatakowała polityków Platformy Obywatelskiej. Przy okazji ubliżyła internautce

Danuta Martyniuk udostępniła wpis wymierzony w przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Widzimy na nim zdjęcie Donalda Tuska oraz uśmiechniętego Bronisława Komorowskiego. Do grafiki został załączony komentarz sugerujący, że fotografia została wykonana dzień po katastrofie smoleńskiej. Jedna z internautek w odpowiedzi zamieściła zdjęcie przypadkowych mężczyzn, podpisując ich jako "fanów Zenka na dożynkach w Kaczych Dołach". Na odpowiedź Danuty nie trzeba było długo czekać. "A pani fani i znajomi w szpitalu psychiatrycznym" - odburknęła. Żona Martyniuka odpowiedziała też na komentarz, w którym internauta przywołał wysokie zarobki Joanny Kurskiej. "Zazdrości pan" - odparła.

Danuta Martyniuk odpowiada na komentarze fot. Facebook.com/Danuta Martyniuk

Danuta Martyniuk wsparła niedawno protesty pod TVP. Fani nie byli zachwyceni

Danuta Martyniuk w ostatnim czasie coraz częściej daje znać o swoich poglądach. Obserwatorzy żony "króla disco polo" dobrze wiedzą, że należy do sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Przed wyborami parlamentarnymi Martyniuk często udostępniała posty, które na to wskazywały. Niedawno postanowiła okazać wsparcie osobom protestującym pod budynkiem TVP. Internauci nie byli zachwyceni, co zadeklarowali w komentarzach na Facebooku, jednak ta nie odniosła się do żadnego z nich. W trakcie protestów pod siedzibą TVP, Danuta Martyniuk udostępniła słowa jednego z jego członków. - Godzina wieczorna, ale jak widać ogień w sercach widzów Telewizji Polskiej. (…) Jesteśmy dla was, ale nas nie ma bez was - mówił jeden z protestujących przy TVP na nagraniu udostępnionym przez Danutę Martyniuk w sieci. Zdjęcia Danuty Martyniuk znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

