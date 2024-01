Susan Flannery zyskała ogromną popularność dzięki "Modzie na sukces". W Stephanie Forrester wcielała się w latach 1987-2012. Gdy zdecydowała się rozstać z serialem, miała 73 lata. W wywiadach mówiła, że zamarzyła o spokojnej emeryturze. Nieoficjalnie plotkowano, że w jej decyzji duży udział miały pogłębiające się problemy zdrowotne czy odejście serialowego syna, Ridge'a (Ronn Moss). Ponoć aktorka od dłuższego czasu skarżyła się produkcji na pogarszający się scenariusz i fakt, że ważni bohaterowie stali się tłem do różnych wydarzeń w fabule z mniej istotnymi postaciami. Mieszka w Santa Barbara w Kalifornii i nie udziela się publicznie. Jednak ku uciesze fanów, od czasu do czasu w sieci pojawiają się jej nowe zdjęcia, gdy spotyka się z dawnymi znajomymi z "Mody na sukces". Tajemnicą poliszynela jest jej orientacja. Ponoć przez wiele lat związana była z amerykańską aktorką.

Związek Susan Flannery z amerykańską aktorką ujrzał światło dzienne po latach

Susan Flannery nigdy nie wyszła za mąż. Przyszedł czas, że w amerykańskiej prasie zaczęły pojawiać się doniesienia, że gwiazda jest lesbijką. Ponoć przez kilka lat była związana z amerykańską aktorką i pisarką, Fannie Flagg. Sama zainteresowana nigdy nie zdementowała tych doniesień. W końcu w pamiętniku napisanym przez jej przyjaciółkę, Ritę Mae Brown można przeczytać, że choć Susan zachowuje w sprawie swojej orientacji milczenie, to pozwala, by inni o tym mówili. Jej związek ujrzał światło dzienne, gdy panie nie były już razem. "Wielu przyjaciół Susan i Fannie wiedziało, że są kochankami, inni nie. W tych okolicznościach ukrywanie się musiało być dla Susan niezwykle bolesne", pisała przyjaciółka serialowej Stephanie Forrester o jej domniemanym związku z koleżanką po fachu. Wiadomo, że aktorka ma adoptowaną córkę, Blaise Flannery, która przyszła na świat w 1987 roku i dziś mieszka w Australii.

Susan Flannery walczyła z rakiem

Gdy Susan Flannery poinformowała produkcję, że odchodzi z serialu, scenarzysta produkcji - Bradley Bell - zdecydował, że jej bohaterka będzie, podobnie jak ona, chora. - Brad po raz pierwszy zadzwonił do mnie w tej sprawie zeszłego lata. Chciał się upewnić, że nie obrażę się lub nie będę miała z tym problemu, co było bardzo miłe z jego strony. Początkowo chciał, by był to rak okrężnicy, czyli taki sam, na jakiego ja chorowałam. Powiedziałem: "Cokolwiek chcesz zrobić, jest to dla mnie w porządku". Ale potem zdecydował, że będzie to rak płuc w czwartym stadium. Oczywiście potem dorzucił guza mózgu - mówiła dla "TV Guide Magazine" w 2012 roku. Wiadomo też, że zdiagnozowano u niej przy okazji fibromialgię, czyli rzadką chorobę reumatologiczną. Objawia się ona dotkliwymi bólami kości i stawów. 31 lipca 2024 roku aktorka skończy 85 lat. W pandemii zgodziła się udzielić wywiadu przez internet, w którym wzięła udział z innymi gwiazdami produkcji o Forresterach. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak wygląda po latach nieobecności w "Modzie na sukces". Jej zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Tak wygląda teraz Susan Flannery. Fot. YouTube.com/@boldandbeautiful