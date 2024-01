Robert Janowski związany był z TVP przez 24 lata. Choć na antenach publicznego nadawcy współprowadził takie programy jak "Kawa czy herbata?" oraz "Pytanie na śniadanie", najbardziej kojarzony jest z muzycznym teleturniejem "Jaka to melodia?". Aktor był jego gospodarzem w latach 1997-2018. Możliwe jednak, że jak wszystko pójdzie po myśli nowych władz TVP, za jakiś czas Janowski wróci u nich na wizję. Jak dowiedział się Plotek, ostatnio w tej sprawie odwiedził gmach telewizji przy ulicy Woronicza.

Zobacz wideo Maryla Rodowicz tłumaczy się z występów w TVP

Kulisy wizyty Roberta Janowskiego w TVP po latach. Ma wrócić do programu "Jaka to melodia?"

Obecnie program "Jaka to melodia?" prowadzi Rafał Brzozowski. Jednak z naszych informacji, nowi decydenci chcą znowu w programie Roberta Janowskiego. Dwa niezależne od siebie źródła poinformowały nas, że niedawno prezenter odbył w tej sprawie rozmowę w gmachu TVP. - Odwiedził nawet stołówkę pracowniczą Kaprys. Miał wyśmienity humor. Żartował, że dobrze być tam znowu z powrotem - mówi nasz informator, który był świadkiem wizyty Janowskiego u dawnego pracodawcy. O ile jest on rzeczywiście mocno zainteresowany powrotem do teleturnieju, jest pewien problem. - Ma już od dawna podpisaną umowę z Polsatem na najbliższą edycję "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie znowu będzie w jury. O ile szefostwu w TVP by to nawet nie przeszkadzało w tej sytuacji, o tyle Polsat może się nie zgodzić, by był na wiosnę gwiazdą dwóch anten - mówi nasz informator. Co w tej sytuacji? - W TVP będą na niego czekać, ile będzie trzeba. W idealnym scenariuszu Brzozowski nagrałby teraz odcinki na luty, bo właśnie zaczyna się nowa sesja nagrań, a Robert miałby wielki powrót wiosną. Zobaczymy, jak będzie, ale wszyscy na korytarzach TVP mówią, że on wraca i jest już dogadany w tej sprawie. Pytanie otwarte pozostaje tylko kiedy - dodaje nasze źródło.

Robert Janowski o powrocie do TVP. "Staram się nie planować"

Niedawno dziennikarz Onetu zapytał Roberta Janowskiego, czy chciałby wrócić do swojego słynnego teleturnieju. Odpowiedział wtedy dość enigmatycznie i wymijająco. Było to jednak przed jego rozmową w TVP. - Staram się nie planować, bo czasy pandemii pokazały nam wszystkim, że jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich marzeniach. Jak zawsze prowadzę Koncert Życzeń w Radio Pogoda, poza tym gram w Teatrze Capitol w sztuce "Lumbago" i jeżdżę po Polsce z moimi recitalami. Mam, co robić - podkreślił Janowski. Chcielibyście go znowu zobaczyć na antenie TVP?