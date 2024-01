Jak tylko Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili swój związek, media bacznie zaczęły się im przyglądać. Prowadzą wspólnie "Pytanie na śniadanie", a nawet zmiana władzy nie sprawiła, że opuścili program śniadaniowy. Na parę spadła jednak lawina negatywnych komentarzy, gdyż na swoich mediach społecznościowych ogłosili, że wesprą tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu internautów ostro skrytykowało tę decyzję.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oberwali za post o WOŚP

Para dodała post na Instagramie, gdzie informuje, że weźmie udział w tegorocznym finale WOŚP. Dla wielu jest to zaskakująca decyzja z ich strony. Chodzi oczywiście o fakt, że przez kilka ostatnich lat w Telewizji Polskiej tworzono negatywną narrację dotyczącą fundacji Jerzego Owsiaka oraz zamazywano naklejki z serduszkiem. Zakochani postanowili wystawić na aukcję wirtualne serduszka NFT, za którymi kryją się nagrody. Tym gestem nie zyskali jednak sympatii internautów.

Prowadzący "Pytanie na śniadanie" zostali mocno skrytykowani za tę decyzję. Obserwatorzy zarzucają im hipokryzję. Oboje pracują dla Telewizji Polskiej od dawna. Chodzi oczywiście o fakt, iż TVP krytykowało WOŚP, a Cichopek i Kurzajewski po zmianie władzy postanowili, według internautów, zmienić front i ponownie zaskarbiać sobie sympatię drugiej strony. Pod postem można przeczytać wiele komentarzy: "Gdzie byliście przez ostatnie lata? Jakoś nie było was widać, jak TVP było pod rządem Jarosława", "Jak to strach o stanowisko pracy zmienia poglądy" czy też: "Jakie to słabe". Na ten pierwszy komentarz postanowiła zareagować Katarzyna Cichopek. "Proszę poszukać w internecie. Serdecznie pozdrawiam, kupcie serduszko" - odpisała.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wspierali WOŚP

Prezenterka kilka lat wcześniej wspierała fundację. W 2017 roku Cichopek przekazała zabawkę dla dzieci, a w 2018 roku prowadziła licytację w Holandii. Wielu dziennikarzy zrezygnowało jednak z udziału w akcji, gdyż narracja ówczesnej partii rządzącej była odwrotna do tego, co promował Owsiak. Oburzenie wzbudziło wymazanie serduszka przy jednym z reportaży podczas "Wiadomości". Podobnie było w programie "Rolnik szuka żony", gdzie serduszko zostało celowo zamazane oraz podczas wywiadu z posłem opozycji, z którego kurtki wyretuszowano naklejkę w postprodukcji. W 2023 roku zakochani pokazali się jednak na Instagramie z serduszkami WOŚP. Pod postem znalazły się osoby, które broniły parę: "Serce się raduje, że w końcu mogą być sobą, a żal, że nie mogli wcześniej", "Super, że wreszcie możecie przestać ukrywać się ze swoimi poglądami".

