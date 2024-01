Ida Nowakowska bez wątpienia była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Tancerka prowadziła popularną śniadaniówkę "Pytanie na śniadanie". Była konferansjerką na wielu muzycznych wydarzeniach organizowanych przez TVP, a nawet prowadziła Eurowizję Junior. Od jakiegoś czasu fani zastanawiali się, kto kolejny pożegna się ze swoim stanowiskiem w telewizji publicznej. Tym razem padło na Nowakowską. Na profilu tancerki pojawiło się mnóstwo komentarzy załamanych fanów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska o relacji z Egurrolą: Nie będę mówiła takich głupot

Ida Nowakowska reaguje na swoje zwolnienie z "PnŚ". Pocieszyła widzów

Pod najnowszym filmem Nowakowskiej na Instagramie fani zaczęli pisać komentarze nawiązujące bezpośrednio do jej zwolnienia z TVP. "Ida brakuje ciebie w 'Pytaniu' i Tomka. Nie ma co już oglądać, bez was nie mam zamiaru", "Będę bardzo za panią tęskniła, oglądając 'Pytanie na śniadanie'. Proszę dawać znać, gdzie można się z panią znowu zobaczyć", "Brakuje pani w 'PnŚ', zawsze była pani uśmiechnięta, pełna energii, że jak się oglądało, to chciało się też uśmiechać" - pisali w poście. Ida Nowakowska na każdy komentarz reagowała emotką ze złamanym sercem. Dziękowała wszystkim fanom za wsparcie i zapewniła, że jak tylko będzie wiedzieć, gdzie będzie można ją oglądać, od razu o tym poinformuje.

Ida Nowakowska nie dostała wypowiedzenia? Jej komentarz rozwiewa wątpliwości

Portal Wirtualnemedia.pl postanowił zapytać prezenterkę, czy dostała wypowiedzenie ze strony TVP. Nowakowska wszystko wyjaśniła. - Nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. W 2019 roku ówczesna producentka "Pytania na śniadanie" Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, i Cezary Jęksa, który był szefem wydawców programu, zaproponowali mi prowadzenie "Pytania na śniadanie" w parze Łukaszem Nowickim. Potem aż do grudnia ubiegłego roku prowadziłam go z Tomkiem Wolnym. Od czasu, kiedy Cezary Jęksa przestał pracować w programie, już nie współpracuję z nim - zdradziła w rozmowie. Będziecie tęsknić za Idą Nowakowską? ZOBACZ TEŻ: To on poprowadzi "Pytanie na śniadanie" w parze z Klaudią Carlos. Wraca dawna gwiazda

'Pytanie na śniadanie' Ida Nowakowska odpowiada fanom. Zareagowała na zwolnienie z 'Pytania na śniadanie'. Fot. KAPiF.pl