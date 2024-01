Prokop na wizji wspomniał o Rachoniu. "Marzyłby mi się taki pojedynek"

Wielkimi krokami zbliża się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znane osoby też dokładają swoją cegiełkę i chętnie wystawiają różne przedmioty w internetowych aukcjach. W sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" gościł Konrad Piasecki, który wyznał, że wystawił na licytację rakietę do padla, rodzącej się konkurencji dla tenisa. Nieoczekiwanie Marcin Prokop przywołał postać Michała Rachonia, do niedawna kontrowersyjnego redaktora TVP Info.

Zobacz wideo Jak przechodnie oceniają zmiany w TVP?

Konrad Piasecki w "DDTVN". Wyznał, co wystawił na licytację na rzecz WOŚP

Konrad Piasecki wspiera WOŚP. Chce zagrać w padla z osobą, która zwycięży w jego aukcji. - Wspólnie z Grzegorzem Kajdanowiczem wyzywamy zwycięzcę aukcji na pojedynek w padla, czyli grę podobną do tenisa, a jednak bardzo inną od tenisa. Grę, w którą znacznie łatwiej zacząć grać i mam wrażenie, że od pierwszych chwil gry czerpie się z niej dużo większą przyjemność - powiedział dziennikarz TVN24.

Prokop wspomniał o Rachoniu. Wellman też dołożyła swoje trzy grosze

Niespodziewanie Marcin Prokop powiedział o Michale Rachoniu. - Marzyłby mi się taki pojedynek, żeby to wylicytował np. Michał Rachoń i żebyście się zmierzyli na boisku - powiedział prowadzący "Dzień dobry TVN". - Michał Rachoń jest mężczyzną solidnego wzrostu, ma to znaczenie i to jest silna strona padlistów, jeśli są wysocy - zauważył Konrad Piasecki. - Rachoń z Jakimowiczem, ty z Kajdanowiczem — oglądałoby się - skwitował Marcin Prokop. O kolejnej aukcji na rzecz WOŚP wspomniała natomiast Dorota Wellman. Jest to spotkanie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN" w studiu. Prokop zażartował, że tą także mógłby wylicytować Michał Rachoń. Wellman wbiła jednak szpilę redaktorowi obecnie związanemu z TV Republika. Zapraszamy do studia, tylko żeby nic nie mówił - powiedziała.

Michał Rachoń został dyrektorem programowym TV Republika

Przypomnijmy, że po wyłączeniu kanału TVP Info i starcie nowego formatu "19.30" część byłych pracowników TVP przeniosła się do TV Republika. Michał Rachoń został wówczas nowym dyrektorem stacji. Co więcej, Rachoń był już w przeszłości związany ze stacją Tomasza Sakiewicza. Pracował tam w latach 2013 - 2016.

Michał Rachoń Michał Rachoń dyrektorem programowym w TV Republika. 'Każdy się boi' / fot. screen TVP