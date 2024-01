Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk byli w związku przez niecałą dekadę od 2003 roku. Rozstali się niedługo przed śmiercią biznesmena, do której doszło w 2015 roku. Przedsiębiorczyni nie ukrywa, że to miliarder pomógł jej w stworzeniu marki odzieżowej, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Na początku 2023 roku Przetakiewicz udzieliła wywiadu w podkaście Żurnalisty, w którym ujawniła kulisy rozstania z Kulczykiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanny Przetakiewicz zdradza przepis na udany związek

Joanna Przetakiewicz rozstała się z Janem Kulczykiem przez pracoholizm

Joanna Przetakiewicz w wyczerpującej rozmowie z dziennikarzem jako jeden z powodów rozstania z Janem Kulczykiem wskazała pracoholizm. Intensywne życie zawodowe, które obydwoje wiedli, przyczyniło się do wygaśnięcia bliskości. Były momenty, w których zakochani potrafili jednego dnia być nawet w trzech krajach. - W jakimś sensie zaczęła się ta sytuacja tak zagęszczać i my byliśmy tak zajęci, że takie życie potrafi cię przepalić - wyznała Joanna Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz fot. kapif.pl

Joanna Przetakiewicz nie chciała odcinać kuponów od bycia żoną miliardera

Przetakiewicz poświęciła się pracy do tego stopnia, że zwyczajnie nie miała czasu na miłość. Choć jako ukochana miliardera teoretycznie nie musiała pracować, nie wyobrażała sobie takiego scenariusza i każdą wolną chwilę poświęcała biznesowi. Jak podkreśliła, nie chciała odcinać kuponów i pobierać profitów od bycia partnerką znanego biznesmena. Zwłaszcza że niezależność ma we krwi. - Poczułam w pewnym momencie, że muszę znowu pracować, bo byłam do tego przyzwyczajona. Pracowałam od 22. roku życia, zawsze byłam niezależna i gdzieś we mnie rósł głód takiej sytuacji, że ja jednak muszę robić coś dla siebie. Potem, w tym całym natłoku obowiązków, niesamowicie intensywnego trybu życia, stało się to szalenie trudne - wyznała Joanna Przetakiewicz w podcaście. Przypominamy, że przedsiębiorczyni jest dzisiaj szczęśliwą żoną Rinke Rooyensa, którego poślubiła w 2020 roku. Co ciekawe, zakochani poznali się 11 lat przed tym, jak się sobą zainteresowali. Niedawno zdradziła, że nie dzielą razem sypialni.

Jan Kulczyk, Joanna Przetakiewicz KAPIF