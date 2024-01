Zofia Zborowska-Wrona w zeszłym roku ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, a Nadzieja zostanie tym samym starszą siostrą. Z okazji 50-lecia pracy swojego ojca pokazała się na ściance Teatru 6. piętro, gdzie odbywało się wydarzenie. Prezentowała się w świecącej sukni i podkreślała ciążowe krągłości.

Zofia Zborowska-Wrona prezentuje swój ciążowy brzuszek

Jubileusz pracy artystycznej Witolda Zborowskiego ma miejsce w Teatrze 6. Piętro, gdzie odbywa się spektakl-koncert, który trwa aż cztery godziny. Reżyserem galowej uroczystości jest Krzysztof Materna. Niesamowicie popularny i lubiany aktor zaprosił na uroczystość wielu znamienitych gości, m.in. Artura Barcisia, Janusza Gajosa oraz Zbigniewa Zamachowskiego. Nie zabrakło również rodziny Zborowskiego - żony Marii Winiarskiej, a także córek Hanny oraz Zofii. To właśnie młodsza z córek jest obecnie w stanie błogosławionym i nie omieszkała zaprezentować swojego brzuszka na ściance.

Zofia Zborowska-Wrona pokazała się do zdjęć w długiej, srebrnej, cekinowej sukni, która sięgała aż do ziemi i zasłaniała jej buty. Narzuciła na siebie metaliczną narzutę tego samego koloru. Dłońmi trzymała się za swój ciążowy brzuszek, podkreślając jego krągłość. Na ściance pozowała sama, ale również chętnie pokazała się ze swoją mamą i siostrą. Więcej zdjęć z jubileuszu Wiktora Zborowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zofia Zborowska-Wrona znowu będzie mieć córkę

Zofia Zborowska-Wrona i jej mąż, siatkarz Andrzej Wrona, ogłosili na początku listopada 2023 roku, że spodziewają się drugiego dziecka. Pod koniec lipca 2021 roku małżeństwo przywitało na świecie pierwsze dziecko - Nadzieję. To właśnie ona ogłosiła, że będzie starszą siostrą na filmiku na Instagramie Zborowskiej. "A ja jestem Nadzia. Będę miała siostrzyczkę. Zobacz Krysia, to jest moja siostrzyczka" - mówiła dziewczynka do psa. Jak wiadomo, córka ma się urodzić w tym roku. Najprawdopodobniej internauci nie zobaczą jej twarzy, gdyż para mocno dba już o prywatność Nadziei. Podobnie stanie się najpewniej z drugim dzieckiem.

