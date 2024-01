28 stycznia 2024 roku odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbiórka nosi tytuł "Płuca po pandemii" i dedykowana jest zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc na oddziałach pulmonologicznych. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne. W tym roku pieniądze będą zbierane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i trafią aż do 64 oddziałów. W zeszłym roku padł kolejny rekord i WOŚP zebrała ponad 243 miliony złotych. Jak co roku do zbiórki podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dołączyła też para prezydencka. Kancelaria Prezydenta właśnie poinformowała, co Andrzej Duda i jego żona przekazali na aukcję.

REKLAMA

Zobacz wideo Młynarska: Kiedy widzę inkubator ze znaczkiem WOŚP i matkę, która płacze, to nie ma znaczenia, z jakiego jest ugrupowania

Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda biorą udział w WOŚP. Zobaczcie, co trafiło na aukcję

Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda już od lat wspierają WOŚP. Para w ubiegłych latach przekazała na licytację m.in. zdjęcie z autografem Pierwszej Damy, góralską kurtkę, czy srebrne spinki do mankietów prezydenta. Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta RP na Facebooku właśnie ogłoszono, co w tym roku trafi na licytację. Agata Kornhauser–Duda przekazała jedną ze swoich wieczorowych sukni, a Andrzej Duda zdobione filiżanki do espresso. Zdjęcia możecie znaleźć na dole strony .

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą, jak co roku, włączyli się w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zestaw filiżanek do espresso od Prezydenta i wieczorowa suknia wyszywana cekinami w kolorze złotym z Atelier "Ela Piorun" od Pierwszej Damy – to przedmioty, które para Prezydencka przekazała w tym roku - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Para Prezydencka po raz kolejny bierze udział w WOŚP fot. facebook.com/ Kancelaria Prezydenta RP

Filiżanki z Ćmielowa i jedna z kreacji Pierwszej Damy. Te przedmioty możecie wylicytować na aukcji

Przedmioty przekazane przez prezydencką parę to wieczorowa suknia, którą Agata Kornhauser–Duda miała na sobie podczas mikołajkowego spotkania z dziećmi w Pałacu Prezydenckim w 2022 roku. Filiżanki podarowane WOŚP przez prezydenta zostały wykonane z najwyższej jakości porcelany z Ćmielowa. Ich autorem jest artysta Marek Cebula, a zestaw został specjalnie wykonany dla kancelarii Prezydenta RP. Dodatkowo do przedmiotów zostaną dołączone odręcznie napisane podziękowania. Licytacja potrwa do 1 lutego 2024 roku. Weźmiecie udział?

Agata Duda, Andrzej Duda fot. kapif.pl