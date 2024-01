Projektantka Joanna Przetakiewicz i producent Rinke Rooyens od 2018 roku tworzą parę. Poznali się 11 lat temu przed pierwszym pokazem marki La Mania, ale dopiero po latach zrodziło się między nimi uczucie. W 2020 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Niedawno świętowali trzecią rocznicę ślubu. "Kocham twoją wrażliwość, siłę, delikatność i dojrzałość. Twoją przyjaźń i wsparcie. Kiedy jest słońce i kiedy zbierają się czarne chmury i leje deszcz. Kocham też twoją świętą cierpliwość do mnie. Wiemy oboje, że jestem wyzwaniem. Nie dla mięczaków ani amatorów" - napisała projektantka. Rinke Rooyens nie pozostał jej dłużny i także opublikował w sieci wpis poświęcony ukochanej. "Spotkanie ciebie było przeznaczeniem, zostanie twoim przyjacielem - wyborem, a kochanie cię było poza moją kontrolą. Nie jesteś tylko centrum mojego życia, jesteś całym moim życiem. Żyję na tym świecie dzięki tobie, bo jesteś dla mnie wszystkim" - dodał. Para nieustannie udowadnia, że nawet w dojrzałym wieku można szczęśliwie się zakochać i stworzyć silny i trwały związek. W najnowszym wywiadzie projektantka wyjawiła jeden z sekretów trwałości ich relacji. Tym wyznaniem Joanna Przetakiewicz bardzo zaskoczyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke ma na Instagramie zdjęcia z byłym mężem. "Piotrek jest mi szczególnie bliski"

Joanna Przetakiewicz o spaniu z mężem w oddzielnych łózkach. Zacytowała seksuologów

Joanna Przetakiewicz w najnowszym wywiadzie z "Super Expressem" wyjawiła, że nie zawsze śpi w łóżku ze swoim mężem. Projektantka przyznała, że w związku z odmiennym grafikiem zobowiązań zawodowych spanie oddzielnie jest po prostu czasami bardziej praktycznym rozwiązaniem. Projektantka wspomniała też o opiniach niektórych seksuologów, którzy twierdzą, że spanie oddzielnie może być ciekawsze dla życia intymnego, bo para nie jest sobą znużona. Przetakiewicz podkreśliła też, że to czy pary śpią razem, czy osobno w żaden sposób nie świadczy o ich zażyłości, czy problemach w związku. Zgadzacie się z takim podejściem?

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens instagram.com/joannaprzetakiewicz/

U nas jest różnie. Jak ktoś wstaje bardzo wcześnie rano, to śpimy oddzielnie. Generalnie uważam, że spanie oddzielnie lub razem o niczym nie świadczy. Na pewno nie o stanie uczuć ani bliskości. Czasami jest po prostu komfortem i wygodą - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Joanna Przetakiewicz ma też jasno określone zasady, które panują w jej sypialni. W jednym z wywiadów przyznała, że w tym pomieszczeniu nie ma telewizora. Dlaczego? Dokładnie wyjaśniła powody swojej decyzji. - Mężczyzna nie powinien oglądać meczy i telewizji, nie powinien czytać gazet. W sypialni powinien być cudownym kochankiem, a nie pracoholikiem czy kibicem - podsumowała.

Joanna Przetakiewicz fot. kapif.pl

Doda wyrzuca każdego faceta z sypialni. "Spanie na oddzielnej wyspie zwanej łóżkiem bez żadnych przytulanek"

Podobnym wyznaniem podzieliła się także ostatnio Doda. Wokalistka podkreśla, że zawsze musi być w dobrej formie, aby poradzić sobie z wyzwaniami zawodowymi. To dlatego dba o dietę i ruch, a najlepszą formą regeneracji dla wokalistki jest nieprzerwany dziewięciogodzinny sen. - Wolę wysypiać się sama niż z partnerem. Dziewięć godzin snu to jest dla mnie podstawa. Najlepiej, by mi nikt nie oddychał do ucha i nie chrapał. Ja muszę być niedotykana, najlepiej totalnie na oddzielnej wyspie zwanej łóżkiem, otulona kołdrą, bez żadnych przytulanek - powiedziała w RMF FM. Wokalistka dodała, że takie rozwiązanie z pewnością jest komfortowe także dla partnera. - Na początku mój partner był zszokowany, 'no jak to z babą, bez baby, no tragedia', a potem okazało się, że chyba w sumie marzy o tym każdy facet, żeby położyć się, rozwalić na całym łóżku i puścić sobie porządnego 'bąkala'" - dorzuciła Doda.