Nazwisko Danuty Holeckiej w ostatnim czasie odmieniane jest przez wszystkie przypadki w niemal każdym medium. Po głośnym rozstaniu z TVP gładko przeszła do Telewizji Republika, gdzie można oglądać ją m.in. w programie informacyjnym "Dzisiaj". Do grudnia ubiegłego roku, kiedy doszło do szeroko komentowanego w mediach transferu, Holecka z publicznym nadawcą związana była przez równo trzy dekady. Po studiach w 1993 roku wygrała konkurs na prezenterkę Telewizji Polskiej.

Danuta Holecka twarzą "Wiadomości" została bardzo szybko. Niemal od razu zaproponowano jej prowadzenie porannych i południowych wydań programu. W 1997 roku pojawiła się także w głównym wydaniu formatu, ale została w nim wówczas tylko na sześć miesięcy. Wieczorne "Wiadomości" prowadziła z przerwami do 2016 roku. Wtedy już na dobre stała się twarzą "dobrej zmiany" i regularnie witała widzów TVP1 o 19:30.

Instagramowym fanpage tele.nostalgia postanowił przypomnieć, jak Danuta Holecka wyglądała na początku telewizyjnej kariery i udostępnił zdjęcie prezenterki z 1996 roku. Holecka jest ubrana w elegancką, błękitną garsonkę i trzeba przyznać, że nie zmieniła się mocno mimo upływu lat. Inna jest natomiast jej fryzura. Na starym zdjęciu prezenterka ma ciemne, sięgające linii żuchwy włosy z grzywką. Internautom w takim wydaniu natychmiast skojarzyła się z graną przez Umę Thurman Mią Wallace z filmu "Pulp Fiction". Czyżby Danuta Holecka była fanką Quentina Tarantino?

Telewizja Republika oszczędza na stylizacjach Danuty Holeckiej?

Wszystko wskazuje na to, że Danuta Holecka w Telewizji Republika odnalazła się i czuje jak ryba w wodzie. Na antenie jest często uśmiechnięta i zdaje się być w doskonałym humorze. Mimo że - jak udało nam się wyłapać - nowy pracodawca chyba nie finansuje jej stylizacji. Holecka w bardzo krótkim odstępie czasu pojawiła się w telewizji w dokładnie tym samym zestawie. I to już dwukrotnie.

W dodatku prowadząca "Dzisiaj" ma narzekać na warunki, które panują w studiu. - Najpierw dopilnowała, by miała lepsze oświetlenie, bo w pierwszych wydaniach "Dzisiaj" z nią w roli głównej, było w jej opinii dramatyczne. Ona przykłada wielką wagę do tego, jak się prezentuje. Zawsze musi mieć perfekcyjnie ułożone włosy i makijaż. W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w "Wiadomościach" TVP - zdradził Plotkowi współpracownik TV Republika.