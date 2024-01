Krzysztof Jackowski od wielu lat działa jako jasnowidz. Od jakiegoś czasu aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie wrzuca nowe przepowiednie. Prowadzi również kanał na YouTube. Mężczyzna szczególnie specjalizuje się w sprawach kryminalnych. Z chęcią jednak zabiera się za "wróżby" dotyczące codzienności. Jasnowidz z Człuchowa od dawna budzi ogromne kontrowersje. Nie da się ukryć, że praktyka, którą stosuje, nie jest poparta naukowo. Jackowski jednak się nie poddaje i chce docierać do jak największej liczby odbiorców. Ostatnio opowiedział o pogodzie.

Krzysztof Jackowski wie już, jako pogoda nas czeka na wiosnę i lato. Podzielił się przepowiednią

Krzysztof Jackowski zdradził, jaka pogoda czeka Polaków w 2024 roku. Wypowiedział się na temat wiosny i lata. Okazało się, że tuż po zimie nie zabraknie upałów. Ciepłe dni mogą się zdarzyć nawet jeszcze w ziemie. Z kolei lato nie będzie aż tak gorące, jak zazwyczaj. Wygląda na to że najlepiej planować wakacje w 2024 roku podczas słonecznej wiosny. - W roku wojen na świecie, pogoda będzie sprzyjać. Po mroźnym styczniu, w lutym - może nie od początku - przyjdzie ocieplenie, które de facto nie opuści nas do wiosny. Nie twierdzę, że w lutym będziemy mieli wiosnę, ale przyjdzie ona bardzo szybko i będzie ciepła. Zimy w tym roku będziemy mieli miesiąc, a potem ruszymy w drogę ku wiośnie. W większości lato będzie ładne, ale na pewno nie tak ładne, jak wiosna - powiedział Krzysztof Jackowski na kanale na YouTube. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Jakie kryzysy nadchodzą w 2024 roku? Krzysztof Jackowski ma na to odpowiedź

Krzysztof Jackowski chętnie podejmuje również temat polityki. Ostatnio odwołał się do zmiany rządu. Jego zdaniem, pierwszy kryzys jest nieunikniony. Co więcej, nadchodzi wielkimi krokami. - Ten rząd będzie miewać kryzysy, pierwszy czeka go w kwietniu 2024 roku. To wcale nie jest pewne, czy ten rząd w ogóle dotrwa do końca. To nie musi oznaczać, że będzie to się działo z powodu jakichś niegodziwych kroków (...). Ta kadencja jest w czasie trzech ważnych wyborów w kraju. Musimy brać pod uwagę, ze koalicja, która powstała, nie jest idealna (...) - mówił na łamach "Super Expressu". Dodał, że nowa koalicja składa się z kilku partii, a więc może w niej dojść do pewnych nieporozumień. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Jackowski wydrukował zdjęcie Kaczyńskiego. Chciał "poczuć go dogłębnie". W wizji zobaczył Kingę Dudę

