19 stycznia 2024 r. rozpoczęły się obrady komisji śledczej w sprawie wyborów kopertowych. Przesłuchiwani byli poseł porozumienia Michał Wypija oraz były wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń. Drugi z mężczyzn jest związany z Prawem i Sprawiedliwością. Obaj zostali wybrani na świadków i pojawili się na pierwszym posiedzeniu komisji. Co wiemy o polityku? Przedstawiamy jego życiorys.

Życiorys Artura Sobonia. Kim jest jest polityk?

Artur Soboń jest samorządowcem, politykiem prawicy, a także członkiem zarządu NBP. Urodził się 1977 roku. Jest doktorem ekonomii, ale karierę polityczną rozpoczął jako samorządowiec. W 2010 i 2014 roku był wybierany na radnego sejmiku lubelskiego. W Prawie i Sprawiedliwości był przewodniczącym klubu radnych. W 2015 roku uzyskał mandat posła VIII kadencji. Przez jakiś czas pełnił stanowisko sekretarza stanu. W 2023 roku został powołany przez Andrzeja Dudę w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego. Z uwagi na to, jego mandat poselski wygasł. Na jego miejscu pojawiła się Anna Baluch. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Artur Soboń Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Kim jest żona Artura Sobonia? Dr Katarzyna Lenczowska-Soboń zarabia krocie

Artur Soboń jest w mężem Katarzyny Lenczowskiej-Soboń. Para ma dwie córki. Ukochana polityka jest prokuratorką w Prokuraturze Okręgowej Lublinie. Jak się okazało, kobieta zarabia krocie. Jak podawał w 2023 roku "Fakt", Lenczowska-Soboń była delegowana do wykonywania czynności służbowych w Biurze Prezydialnym Prokuratury Krajowej. Otrzymała za to dodatki w kwocie aż 10 tysięcy złotych. W 2018 roku sytuacja się zmieniła. Jej zarobki wzrosły ponad trzykrotnie. Na dodatkach wówczas zarabiała niecałe 30 tysięcy złotych. Co za tym idzie, Katarzyna Lenczowska-Soboń może pochwalić się wysokim majątkiem. Od 2017 roku zarobiła ponad 200 tysięcy złotych brutto. - W żaden sposób nigdy nie wpływałem [na zarobki żony - przyp. redakcji]. Nie mam też żadnej wiedzy na temat ustawowej konstrukcji i decyzji szefów prokuratury dotyczących jakichkolwiek wynagrodzeń prokuratorów - mówił Artur Soboń, gdy zarzucono mu, że miał z tym jakiś związek. ZOBACZ TEŻ: Michał Wypij stanął przed komisja śledczą ws wyborów kopertowych. Kim jest były polityk i poseł Porozumienia?

Wiceminister finansów Artur Soboń Fot. Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl