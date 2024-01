Twój event w gwiazdorskiej relacji Plotka! #JedenDzieńDłużej dla WOŚP. Licytuj!

Plotek.pl to redakcja, która pokazuje życie współczesnych gwiazd i towarzyszy im na galach i innych show-biznesowych imprezach. Teraz nasze dziennikarskie doświadczenie chcemy zaoferować Tobie. Nieważne, czy to będą imieniny u cioci Krysi, urodzinowe party syna czy impreza firmowa z okazji pięciolecia działalności - potraktujemy to tak, jak galę gwiazd: w pełni profesjonalnie. Będziemy na miejscu z kamerą i mikrofonem, porozmawiamy z bohaterami czy bohaterkami wieczoru, a potem przygotujemy z tego relację tekstową i wideo na serwis Plotek.pl i dla Ciebie. Wspaniała pamiątka na całe życie i uczynione dobro w ramach zbiórki WOŚP - to po prostu romans doskonały!

Termin: do uzgodnienia. Miejsca poza Warszawą wymagają zaplanowania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Redakcja ma prawo odmówić realizacji aukcji, jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości co do charakteru eventu i/lub dobrych intencji licytującego.

Już szósty raz wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w formule #JedenDzieńDłużej. Nasze licytacje finiszują w poniedziałek 29 stycznia, dzień po finale WOŚP, a zebrane pieniądze w całości zasilą konto Orkiestry na rzecz wsparcia polskich szpitali zakupem sprzętu do diagnozowania i walki z chorobami płuc.